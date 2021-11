Bogdan Nica, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești: Nu aveam autorizație ISU. Incendiul ar fi putut fi provocat de o defecțiune la un aparat medical

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, Bogdan Nica, a confirmat faptul că unitatea medicală nu avea autorizație ISU, însă nu fuseseră găsite nereguli la ultimul control. Totodată, el a precizat că avizul era în curs de abținere.

Mai mult decât atât, o posibilă cauză a incendiului ar fi fost o defecțiune la un aparat medical.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, primele declarații după incendiul de joi dimineața

„Posibil o defecțiune la un pulsoximetru sau alt aparat medical. A fost un incendiu care s-a extins în câteva secunde la infirmieră, incendiul a fost lichidat foarte repede, în 12 minute. Eram în curs de a obține autorizația, nu aveam.

Secția a fost modernizată acum 2 ani, anul trecut s-a schimbat alimentarea cu oxigen de la butelii, pe rampe, pentru a elimina orice risc. Nu existau prelungitoare, nici tuburi de oxigen. ISU nu a găsit nereguli, nu erau nereguli aici (…) O autorizație la un incendiu nu ne ferește de incendiu, ci arată doar că respectăm niște norme”, a declarat Bogdan Nica, joi dimineața, la Digi24.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești trage un semnal de alarmă cu privire la neregulile din unitățile medicale din oraș și explică niciun spital din Prahova „nu este în regulă”.

„Niciun spital din Prahova nu e în regulă pentru că trebuie investiții foarte mari. De când am venit încerc să aduc lucrurile pe un făgaș normal. Instalația electrică e nouă, de doi ani de zile. Nu am avut niciun fel de problemă în ultimul an”, a mai precizat el.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova susține că unitatea medicală a fost verificată în februarie, s-au semnalat nereguli și a fost sancționată contravențional.

Incendiul de la Ploiești, soldat cu doi morți. O asistentă a suferit arsuri grave

În incendiul de joi dimineața, de la spitalul suport COVID au murit două persoane, pacienți internați după infectarea cu SARS-CoV-2. Doi bolnavi, bărbați cu vârste de 74 şi 75 de ani, au murit carbonizaţi. Autorităţile au activat Planul Roşu Judeţean

Totodată, o asistentă a suferit arsuri grave, după ce a încercat să îi salveze pe pacienții internați. Aceasta este transferată la Spitalul Floreasca din București. Mai mult decât atât, 15 pacienți au fost evacuați în urma incendiului.

Alarma a fost dată la ora 4.36, iar la unitatea medicală au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o mașină de descarcere și 20 de ambulanțe SMURD și SAJ, cu 57 de pompieri militari.