Bogdan Peșchir, cel care ar fi finanțat campania lui Călin Georgescu pe Tik Tok, a fost arestat preventiv

Bogdan Peșchir, unul din influencerii care pe Călin Georgescu, a fost arestat preventiv 30 de zile. El e acuzat de procurori că a plătit peste 960.000 de dolari unor utilizatori Tik Tok, pentru ca aceștia să-l voteze pe Georgescu. Vineri, Peşchir a fost audiat patru ore și jumătate la Parchetul General.

Avocatul lui Peșchir: Nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit

Bogdan Peșchir, cunoscut drept Bogpr pe Tik Tok, 24 de ore și adus în Capitală, după ce locuinţa sa din Braşov a fost percheziţionată. El ar fi proprietarul unor firme IT, iar în Brașov deține o vilă în apropiere de Piața Sfatului. Acesta are mai multe mașini de lux, precum un BMW Z4M sau un Porsche Cayenne.

Cristian Sârbu, avocatul lui Peșchir, a declarat că banii acestuia și că nu există nicio sumă de bani care să nu fie dovedită: „Din primul moment în care organele de cercetare au venit la Bogdan acasă, acum 3 luni, Bogdan le-a arătat, pentru că este de bună-credință, am făcut mențiunea. Eu i-am spus că nu trebuie să le dea accesul, dar el a zis că trebuie să fie de bună-credință și am explicat și le-a arătat că acei bani vin din trading de monede, deci nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit”.

Procurori: Peșchir discuta cu Georgescu pe TikTok despre campania pentru prezidențiale

Procurorii susțin în referatul cu propunerea de arestare că Peșchir și Georgescu discutau pe Tik Tok despre campania celui din urmă la prezidențiale. Discuțiile ar fi avut loc chiar în ultimele două săptămâni dinaintea alegerilor de pe 24 noiembrie.

Procurorii mai susțin că Bogdan Peșchir, alias Bogpr, s-ar fi implicat fără dubiu în campania lui Călin Georgescu, după ce ar fi plătit mai multe sume de bani, astfel: a oferit gift-uri pe aplicația TikTok, dar ar fi efectuat și plăți prin Revolut, atât din contul personal, cât și prin intermediul unui interpus.

Mai mult, procurorii susțin că strategia lui Peșchir pentru a determina alegătorii ca să îl voteze pe Călin Georgescu ar fi fost concepută și pusă la punct chiar „cu mult timp înainte de perioada efectivă de desfășurare a campaniei electorale”.

Strategia pusă la cale ar fi vizat pomparea de sume importante de bani, prin diverse metode, către un public cât mai numeros, iar aici sunt vizați alegători atât din România, cât și din diaspora. Potrivit procurorilor, Bogdan Peșchir ar fi plătit circa un milion de dolari, în acest scop.