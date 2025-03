Avocatul lui Bogdan Peșchir, despre proveniența banilor lui Bogpr: Acei bani vin din trading de monede, nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit (VIDEO)

Cristian Sârbu, avocatul lui , a făcut câteva declarații, vineri, după ce Peșchir a fost audiat.

Influencerul Bogdan Peșchir, cunoscut și sub numele e Bogpr, cel care ar fi finanțat campania electorală a lui , află vineri, 21 martie, dacă va fi arestat preventiv. El a fost reținut joi seara pentru 24 de ore.

„A arătat că acei bani vin din trading de monede”

Sârbu a declarat că Bogdan Peșchir a cooperat cu autoritățile încă de la început, arătându-le dovezi că banii săi provin din trading de monede. El a subliniat că nu există nicio sumă de bani care să nu fie dovedită, afirmând că Bogdan a acționat cu bună-credință, chiar dacă i-a fost recomandat să nu le permită accesul.

“Din primul moment în care organele de cercetare au venit la Bogdan acasă, acum 3 luni, Bogdan le-a arătat, pentru că este de bună-credință, am făcut mențiunea. Eu i-am spus că nu trebuie să le dea accesul, dar el a zis că trebuie să fie de bună-credință și am explicat și le-a arătat că acei bani vin din trading de monede, deci nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit”.

Chestionat despre măsura preventivă de arestare, avocatul a spus: „Nu știm, noi am terminat audierea, am contestat măsura …”