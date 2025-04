Bogdan Peșchir, pus în libertate. Bogpr scapă de arestul preventiv. Soluția este definitivă

, cunoscut și sub numele de Bogpr, urmează să fie eliberat din arest pentru că nu i se prelungește măsura arestului preventiv, a informat Ioana Constantin, moderatoarea emisiunii Politica Zilei, de pe B1 TV.

Instanța i-a admis contestația lui Peșchir.

„In dos. 9654/302/2025 s-a admis contestația formulată de inc. Peschir Bogdan impotriva încheierii din data de 15.04.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi ai libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti. S-a desfiintat in parte incheierea contestată si, in rejudecare, s-a respins ca nefondată propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive fata de inc.Peschir Bogdan si, pe cale de consecinta, s-a revocat masura arestării preventive luata fata de inculpat. S-a dispus punerea in libertate a inculpatului Peschir Bogdan daca nu este retinut, arestat sau deținut in alta cauza. S-au mentinut celelalte dispoziții din incheierea contestată care nu contravin prezentei. Solutia este definitiva.”, potrivit .

Amintim că Bogdan Peşchir a fost arestat preventiv pe 21 martie, după ce la locuința sa au fost făcute percheziții.

Bogdan Peşchir, presupusul finanţator al campaniei electorale a lui Călin Georgescu

Peşchir este presupusul finanţator al campaniei electorale a lui . El este acuzat de procurori că a oferit aproape 900.000 de dolari sub formă de gift-uri pe TikTok mai multor persoane cu scopul de a influenţa votul în favoarea lui Georgescu.

„Se simte „discriminat pentru opiniile sale politice”, a precizat avocatul lui Bogpr, la ieşirea de la audieri, pe 7 aprilie, potrivit .

Știre în curs de actualizare