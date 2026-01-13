EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu dă de pământ cu guvernul Bolojan. Fostul șef al statului susține că tăierile de 10% din ministere nu rezolvă nicio problemă cu deficitul, ci este doar praf aruncat în ochii românilor.

Cât contează tăierile cu 10% din ministere

Spectacolul făcut de Ilie Bolojan cu tăierile de 10% din fondurile de salarii din ministere nu îl impresionează pe Traian Băsescu.

„Tăiatul cu 10% nu rezolvă problema din administrația publică locală. Administrația publică locală poate fi reformată prin comasarea de comune. Nu există varianta civilizată să ai două treimi din comune care nu pot să își asigure din fonduri proprii nici măcar salariile angajaților.

Avem câte 42 de direcții pentru orice. Ce facem cu ele? Acolo e marea problemă, la administrația locală.

Ar trebui să reorganizăm țara pe șapte-opt județe. Am vrut și eu să fac această reorganizare, nu am reușit din cauza influenței uriașe pe care o are administrația locală pentru că tot timpul vin niște alegeri.

Marea problemă este risipa din administrația locală.”, a declarat în exclusivitate pentru B1 TV, fostul președinte Traian Băsescu.

Plătește cine nu trebuie

De fapt, spune fostul șef al statului, Ilie Bolojan a pus de la început ochii pe banii românilor. Nu s-a vrut niciodată o restructurare adevărată a statului.

„Primul efect urmărit de guvern a fost corectarea deficitului. Eu am trăit această experiență. Liberalii și socialiștii au făcut acest dezastru bugetar, ei trebuie să rezolve. Bolojan nu are variante, țara a ajuns la un grad de îndatorare pe care nu îl poate duce.

S-a mers pe varianta ca nota de plată din 2024 să fie trimisă la toată lumea. Oriunde merg românii se lovesc de o taxă, de un impozit nou. Nu îl condamn pe Bolojan. el vrea să reducă deficitul. Dar trebuia să se concentreze pe cei care au săpat această groapă bugetară în 2024.

Sarcina recuperării deficitului trebuia pusă mai mult pe bugetari. Ei au pus pe pensionari. au pus taxe și impozite peste tot. Privații, atât angajatori cât și angajați, au primit o lovitură extrem de dură. Și pe nedrept.

Marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii, şi pe celebrele sporuri, asta înseamnă că aici trebuia operat. Numai la bugetari s-au utilizat bani din rezervă ca să crească sporurile sau salariile. De ce nu te-ai dus doar acolo?

De ce pui toată economia, tot sectorul privat să fie părtaş la recuperarea unor bani care s-au dat nesăbuit?”, a mai spus Traian Băsescu în emisiunea , moderată de Ioana Constantin.