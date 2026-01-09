Ilie Bolojan laudă „mărețele realizări” din primul an al guvernării sale, cele mai importante de la epoca Nicolae Ceaușescu până în prezent. Aceasta în condțiile în care cetățenii abia mai răsuflă, cocoșați de , de scumpiri și inflație.

Mesaj propagandistic prezenta de Ilie Bolojan

Propaganda guvernamentală, foarte intensă în ultima perioadă, încearcă să-i convingă pe români că România este o țară prosperă și foarte bine guvernată. Într-o astfel de postare, cu caracter festivist, pe Facebook, Ilie Bolojan susține că în mandatul său, într-un singur an s-au realizat cele mai mari investiții în dezvoltare de la căderea lui Nicolae Ceaușescu.

„Investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene. În primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene. În ultimele 6 luni ale anului 2025 investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene”, scrie Bolojan într-o notă triumfalistă.

După care, , continuă în aceeași notă, trecând în revistă măsurile care, consideră, au permis realizarea acestor numere. Evită să vorbească despre povara fiscală pusă pe umerii românilor, obligați să plătească pentru recuperarea deficitului. Singurele măsuri pe care și le asumă sunt: utilizarea eficientă a fondurilor europene;

programare bugetară națională riguroasă;

asigurarea resurselor financiare necesare;

prioritizarea investițiilor europene;

adoptarea reformelor care au facilitat accesarea și utilizarea acestor finanțări. Premierul uită de românii care suportă povara recuperării deficitului Pentru aceste „realizări mărețe”, care nu s-au mai văzut de la Ceaușescu încoace, Ilie Bolojan consideră că trebuie să mulțumească doar echipei sale. Nu spune nici un cuvânt despre cetățenii pe umerii cărora a plasat întreaga povară a recuperării deficitului. Este vorba despre cei care plătesc direct, din propriile buzunare, costurile proastei guvernări PNL-PSD. „Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”, încheie premierul. Ministrul Finanțelor anunță proiectele pentru 2026 În acest context propagandistic, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a publicat lista investițiilor publice care vor fi derulate în 2026. Aceasta cuprinde proiecte a căror valoare depășește 100 de milioane de euro, fiecare. În total, derularea acestora necesită o alocare financiară totală de 457,7 miliarde lei. Portofoliul cuprinde 195 de proiecte, ierarhizate după punctajul obţinut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici.

Prioritare, pentru finanțare sunt următoarele obiective de investiţii:

Infrastructură Rutieră: Autostrada A7 (Ploieşti – Paşcani), Autostrada A1 (Secţiunile Sibiu – Piteşti) şi Autostrada A8 (Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni);

Infrastructură Feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş – Timişoara – Arad şi reabilitarea liniei Braşov – Sighişoara;

Sănătate: Construcţia celor trei Spitale Regionale de Urgenţă (Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova) şi a unităţilor spitaliceşti noi finanţate prin programe strategice;

Transport Urban: Extinderea reţelei de metrou prin Magistrala 6 (Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă);

Mediu şi Managementul Apelor: Proiecte de protecţie a zonei costiere şi amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundaţii.

„​Ministerul Finanţelor monitorizează permanent execuţia acestor proiecte pentru a asigura o alocare bugetară optimă şi pentru a sprijini ordonatorii de credite în atingerea jaloanelor de performanţă. Prioritizarea corectă permite direcţionarea resurselor către proiectele cu cea mai mare rată de rentabilitate socială şi economică”, arată Ministerul Finanțelor.

Guvernul Ilie Bolojan între propagandă și austeritate

România zboară, pe Facebook, către noi culmi de prosperitate și progres, în aplauzele suporterilor premierului. Ca și pe vremea comunismului, în guvernarea lui Ilie Bolojan, bunăstarea apare doar pe hârtie, în grafice și procente. „CELE MAI MARI INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTARE DIN ULTIMII 36 DE ANI”, de la Nicolae Ceaușescu încoace, nu se reflectă și în îmbunătățirea calității vieți românilor.

În viața reală, cetățenii strâng cureaua, fac sacrificii și încearcă să supraviețuiască. Pensiile, alocațiile pentru copii și salariile au fost înghețate pentru al doilea an consecutiv. Cele mai sărăcite sunt categoriile vulnerabile vizate direct de multe dintre politicile de austeritate: vârstnicii, persoanele cu handicap, cei cu venituri mici și bolnavii.

La început de an, guvernul a majorat taxele și impozitele locale, la un nivel uriaș, pentru o perioadă de criză. Încruntat, cu sprâncenele alăturate, premierul le transmite românilor, cu cinism, că trebuie să plătească și pentru primari, cum plătesc pentru reducerea deficitului. În schimb, cu o mărinimie care nu-l caracterizează când vine vorba de simplii cetățeni, le permite aleșilor locali să risipească banii fără control și fără limită.

Experții în economie arată că un român muncește opt luni într-un an ca să-și achite impozitele și contribuțiile la . Acest lucru indică un stat exploatator. Iar peste toate, inflația rămâne la cel mai ridicat nivel din statele Uniunii Europene, în vreme ce puterea de cumpărare scade dramatic.