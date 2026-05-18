Președintele Nicușor Dan ar putea veni, luni, la consultările de la Cotroceni cu o propunere-surpriză de premier. Președintele ar dori construirea unei noi majorități parlamentare și a unui guvern condus de un premier tehnocrat.

Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială citate de , una dintre variantele analizate pentru funcția de prim-ministru este Delia Velculescu, actual director adjunct în cadrul Fondului Monetar Internațional.

Scenariul apare într-un moment de blocaj politic, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, în contextul în care partidele parlamentare nu par să ajungă ușor la un consens pentru formarea unei noi majorități.

Propunere-surpriză de premier: Cine ar susține varianta unui premier tehnocrat

Până în acest moment, ideea unui premier independent a fost primită favorabil, cel puțin la nivel declarativ, de PSD și UDMR.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis anterior că refacerea unei coaliții pro-europene ar putea deveni posibilă doar în jurul unui premier independent, care să nu intre în competiție politică directă cu liderii partidelor ce ar urma să facă parte din viitorul Executiv.

Pe de altă parte, negocierile rămân complicate. Ilie Bolojan ar fi transmis în discuțiile purtate săptămâna trecută că PNL nu va susține un cabinet în care PSD să facă parte, indiferent dacă în frunte s-ar afla un tehnocrat sau un politician. Aceeași poziție ar fi fost adoptată și de USR.

În paralel, PSD a avansat public și o altă variantă pentru conducerea Guvernului, respectiv numele lui Șerban Matei, director în cadrul BNR.

Cine este Delia Velculescu

are o carieră îndelungată în cadrul FMI, unde activează de aproape 23 de ani. În prezent, ocupă funcția de director adjunct și coordonează misiunea instituției pentru Africa de Sud. Numele său a devenit cunoscut la nivel internațional în perioada crizei economice din Grecia, când a condus misiunea FMI în această țară, într-un moment extrem de tensionat pentru economia elenă.

În 2009, a fost coautoare a unei analize privind situația financiară a Greciei, iar ulterior a reprezentat FMI în negocierile pentru programul de sprijin financiar destinat Ciprului. Presa cipriotă i-a remarcat atunci profilul ferm de negociator, descriind-o drept una dintre cele mai puternice voci din delegația instituției financiare internaționale.

Dincolo de cariera profesională, Delia Velculescu este căsătorită cu un medic român cunoscut, stabilit în Statele Unite încă din anii ’70.

Cum se desfășoară consultările de la Cotroceni

Consultările oficiale pentru desemnarea unui nou prim-ministru încep luni, de la ora 9:00, la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a invitat partidele parlamentare în funcție de ponderea acestora în Legislativ.

Discuțiile au loc într-un context politic tensionat, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.

Deși există presiune pentru formarea rapidă a unui nou Executiv, matematica parlamentară rămâne complicată, mai ales în condițiile în care fostele formațiuni partenere de guvernare, PNL și USR, resping în acest moment o colaborare cu PSD.

Moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului a fost susținută de PSD și AUR și a adunat 281 de voturi în Parlament.