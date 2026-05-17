B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Uluitor! Cât li s-a cerut unor părinți din București pentru serbarea de clasa I a copilului: „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau…?”

Uluitor! Cât li s-a cerut unor părinți din București pentru serbarea de clasa I a copilului: „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau…?”

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 23:58
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Uluitor! Cât li s-a cerut unor părinți din București pentru serbarea de clasa I a copilului: „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Sursa foto simbol: magnific.com
Cuprins
  1. Cât costă serbarea unui elev de clasa I
  2. Ce răspunsuri a primit femeia

O mamă din București a stârnit o dezbatere aprinsă pe Reddit, după ce s-a plâns că învățătoarea copilului ei cere o sumă uriașă pentru serbarea de clasa I. Femeia a scris, curioasă fiind dacă așa sunt prețurile în general și ar trebui să plătească ori suma chiar e exagerată.

Cât costă serbarea unui elev de clasa I

„Serbare clasa I. Neața! Sunt extrem de curioasă cum vi se pare următoarea situație. Avem un copil, clasa I, în București, școala de stat. De la începutul anului ni s-a spus că serbarea abecedarului se va face și cam atât.

Acum a venit momentul pentru organizarea ei. Ne-am crucit! Intenția e să se facă la o locație preferată a doamnei (ceva restaurant, locație evenimente), unde până acum costul este de 600 de lei (un copil plus un părinte) și este inclusă închirierea locației 4 ore, mâncare și tort și băuturi nonalcoolice, un cadou pentru copil.

Noi am votat că nu mergem, dar mai bine de jumătate vor să meargă și așa. Sigur vor mai apărea și alte cheltuieli pe parcurs. Nu mai zic că, dacă vrem să fim cu toții, 1000 de lei lejer am da. Așa au ajuns serbările în ziua de azi? Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau? Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”, a scris mama respectivă pe Reddit, potrivit Click!

Ce răspunsuri a primit femeia

În comentarii, mulți au condamnat comportamentul învățătoarei:

  • „Mai pe scurt, învățătoarea cunoaște patronul restaurantului, primește reducere, iar restul îi fac jumi-juma, ce porcărie”.
  • „Ferească Sfântul unde s-a ajuns. Poate sună a boomer, dar pe vremea mea, acum 30 de ani, serbările erau altfel. Ne îmbrăcam frumos, ne aruncau acolo un premiu și totul avea un aer ceremonios, atât cât se putea. Simțeam emoția și mă bucuram de momentele alea. Sunt părinte și aș fi procedat fix ca tine. De banii ăia, îmi duceam copilul undeva. Din simplul motiv pentru că o astfel de manifestare a unei serbări este greșită”.
  • „Doamne ferește! Noi avem copilul la o grădiniță privată și costă vreo 300 de lei serbările, cu ceva gustări, apă/sucuri, fotograf/videograf plus un cadou pentru copil. Și tot ni se pare cam scump, dar măcar ne lasă să venim cu tot familionul, nu s-a pus problema să ne taxeze per invitat. Și se țin la sediul grădiniței. La școală cu atât mai mult mi se pare nesimțire maximă să nu faci serbarea în școală, în condițiile în care orice școală are o sală de festivități. Probabil tăntica (că nu pot să-i zic doamnă) are o șustă cu cei de la respectivul salon de evenimente și fac bani pe seama părinților. Iar din cauza lăcomiei unor lepre ca ea, ajung mulți copii să nu se mai poată bucura de o serbare normală, fie pentru că părinții nu-și pot permite asemenea costuri exagerate, fie pentru că nu vor să încurajeze o asemenea practică nesimțită”.
Tags:
Citește și...
Probleme grave semnalate: ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi inexistente în deciziile împotriva contribuabililor
Economic
Probleme grave semnalate: ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi inexistente în deciziile împotriva contribuabililor
Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
Economic
Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Economic
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și a cerut refacerea lor: „Oficializau pierderi mai mari și datorii mai mari”
Economic
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și a cerut refacerea lor: „Oficializau pierderi mai mari și datorii mai mari”
Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
Economic
Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
Economic
Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro
Economic
Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economic
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economia României, analizată de Ionuț Dumitru: inflația, deficitul și riscurile care apasă tot mai mult asupra țării: „Vom avea o cifră slabă și anul acesta”
Economic
Economia României, analizată de Ionuț Dumitru: inflația, deficitul și riscurile care apasă tot mai mult asupra țării: „Vom avea o cifră slabă și anul acesta”
Datoriile firmelor către stat rămân uriașe. 77 de miliarde de lei, restanțe în primul trimestru din 2026
Economic
Datoriile firmelor către stat rămân uriașe. 77 de miliarde de lei, restanțe în primul trimestru din 2026
Ultima oră
23:27 - Probleme grave semnalate: ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi inexistente în deciziile împotriva contribuabililor
22:56 - Universitatea Craiova, din nou campioană a României după 35 de ani (VIDEO, FOTO)
22:30 - Bolojan a primit cadou carnețelul cu sprânceană „JeSuisBolo”, la un târg de carte (VIDEO, FOTO)
21:57 - Dungaciu a anunțat condițiile în care AUR va intra la guvernare: „Noi nu vrem să guvernăm cu PSD-ul”
21:28 - Tatulici, despre perspectiva de a se reface coaliția: Am uitat că PSD a făcut o groază de porcării? Acum e brusc rezonabil? / Ce spune despre Călin Georgescu (VIDEO)
20:53 - Mihai Tatulici, despre criza politică: Urmează săptămâna chioară. În mod natural, nu se va întâmpla nimic, poate doar o trădare (VIDEO)
20:24 - Valentina Pelinel și Cristi Borcea își țin copiii în lux cu măsură: „Milan a fost dus de mic, de tatăl lui, la pescuit. Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
19:48 - Sondaj CURS: Călin Georgescu e în topul încrederii, AUR ar lua cele mai multe voturi la parlamentare / Ce încredere au românii în instituțiile statului și cum văd anticipatele
19:19 - Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
18:49 - Eurovision 2026 | Teleradio Moldova, reacție în scandal: „Juriul care a acordat punctajul nu reprezintă poziţia instituţiei” / Cum răspunde o jurată acuzației de „românofobie”