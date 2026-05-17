O mamă din București a stârnit o dezbatere aprinsă pe Reddit, după ce s-a plâns că învățătoarea copilului ei cere o sumă uriașă pentru serbarea de clasa I. Femeia a scris, curioasă fiind dacă așa sunt prețurile în general și ar trebui să plătească ori suma chiar e exagerată.
Cât costă serbarea unui elev de clasa I
„Serbare clasa I. Neața! Sunt extrem de curioasă cum vi se pare următoarea situație. Avem un copil, clasa I, în București, școala de stat. De la începutul anului ni s-a spus că serbarea abecedarului se va face și cam atât.
Acum a venit momentul pentru organizarea ei. Ne-am crucit! Intenția e să se facă la o locație preferată a doamnei (ceva restaurant, locație evenimente), unde până acum costul este de 600 de lei (un copil plus un părinte) și este inclusă închirierea locației 4 ore, mâncare și tort și băuturi nonalcoolice, un cadou pentru copil.
Noi am votat că nu mergem, dar mai bine de jumătate vor să meargă și așa. Sigur vor mai apărea și alte cheltuieli pe parcurs. Nu mai zic că, dacă vrem să fim cu toții, 1000 de lei lejer am da. Așa au ajuns serbările în ziua de azi? Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau? Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”, a scris mama respectivă pe Reddit, potrivit Click!
Ce răspunsuri a primit femeia
În comentarii, mulți au condamnat comportamentul învățătoarei:
- „Mai pe scurt, învățătoarea cunoaște patronul restaurantului, primește reducere, iar restul îi fac jumi-juma, ce porcărie”.
- „Ferească Sfântul unde s-a ajuns. Poate sună a boomer, dar pe vremea mea, acum 30 de ani, serbările erau altfel. Ne îmbrăcam frumos, ne aruncau acolo un premiu și totul avea un aer ceremonios, atât cât se putea. Simțeam emoția și mă bucuram de momentele alea. Sunt părinte și aș fi procedat fix ca tine. De banii ăia, îmi duceam copilul undeva. Din simplul motiv pentru că o astfel de manifestare a unei serbări este greșită”.
- „Doamne ferește! Noi avem copilul la o grădiniță privată și costă vreo 300 de lei serbările, cu ceva gustări, apă/sucuri, fotograf/videograf plus un cadou pentru copil. Și tot ni se pare cam scump, dar măcar ne lasă să venim cu tot familionul, nu s-a pus problema să ne taxeze per invitat. Și se țin la sediul grădiniței. La școală cu atât mai mult mi se pare nesimțire maximă să nu faci serbarea în școală, în condițiile în care orice școală are o sală de festivități. Probabil tăntica (că nu pot să-i zic doamnă) are o șustă cu cei de la respectivul salon de evenimente și fac bani pe seama părinților. Iar din cauza lăcomiei unor lepre ca ea, ajung mulți copii să nu se mai poată bucura de o serbare normală, fie pentru că părinții nu-și pot permite asemenea costuri exagerate, fie pentru că nu vor să încurajeze o asemenea practică nesimțită”.