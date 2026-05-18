B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)

Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)

Iulia Petcu
18 mai 2026, 08:20
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)
captură video X/@Breaking911
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul care a întrerupt demonstrația aeriană
  2. Cine se afla la bord și cum au reușit să se salveze
  3. Ce au văzut oamenii aflați la spectacol

Un moment care trebuia să atragă privirile pasionaților de aviație s-a transformat într-o intervenție de urgență în statul american Idaho. Două aeronave militare americane s-au lovit în aer în timpul unui show aviatic, însă cei patru membri ai echipajelor au reușit să se salveze la timp.

Cum s-a produs accidentul care a întrerupt demonstrația aeriană

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei locale 12:10, în timpul show-ului aviatic Gunfighter Skies, organizat în apropierea bazei aeriene Mountain Home, din statul american Idaho. Demonstrația se desfășura în cea de-a doua zi a evenimentului, în fața spectatorilor veniți să urmărească exercițiile piloților militari.

Cele două aeronave implicate, modele EA-18G Growler, s-au ciocnit în timpul zborului, iar impactul a fost surprins de spectatorii prezenți. În imaginile distribuite ulterior pe rețelele sociale se observă momentul coliziunii, urmat aproape instant de deschiderea parașutelor.

Cine se afla la bord și cum au reușit să se salveze

Potrivit Marinei Americane, cele două aparate erau repartizate Escadrilei de Atac Electronic VAQ-129, unitate care operează de pe insula Whidbey Island, relatează Fox News. Comandorul Amelia Umayam, purtător de cuvânt al Forțelor Navale din Pacific, a confirmat că toți cei patru membri ai echipajului s-au catapultat cu succes.

La scurt timp după impact, aeronavele au căzut la sol și au explodat, iar deasupra zonei s-a ridicat un nor dens de fum negru. Cu toate acestea, operațiunea de evacuare a funcționat conform procedurilor, iar echipajele au reușit să iasă la timp din aparate.

Baza aeriană Mountain Home a transmis că perimetrul a fost securizat imediat, iar echipele de intervenție au ajuns rapid în zona accidentului, scrie Adevărul.

Ce au văzut oamenii aflați la spectacol

„Echipele de intervenție de urgență se află la fața locului, se desfășoară o anchetă, iar mai multe detalii vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, au transmis reprezentanții bazei.

Martorii au descris momente tensionate, iar unul dintre spectatorii prezenți alături de familie a povestit: „Am văzut fumul și mingea de foc. Aparent s-au ciocnit, iar unul dintre avioane a început să ardă în aer”.

Autoritățile americane au deschis deja o investigație, însă până în acest moment nu au fost comunicate oficial cauzele care au dus la coliziunea din timpul demonstrației.

Tags:
Citește și...
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
Externe
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
Externe
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
„Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision
Externe
„Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision
OMS declară alertă sanitară mondială din cauza epidemiei de Ebola din Congo și Uganda
Externe
OMS declară alertă sanitară mondială din cauza epidemiei de Ebola din Congo și Uganda
  România se alătură celor 35 de state care vor înființarea tribunalului special pentru crimele din Ucraina/ Mesajul Ministrului de Externe
Externe
  România se alătură celor 35 de state care vor înființarea tribunalului special pentru crimele din Ucraina/ Mesajul Ministrului de Externe
(VIDEO) Thailanda: Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a spulberat un autobuz blocat pe șine
Externe
(VIDEO) Thailanda: Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a spulberat un autobuz blocat pe șine
(VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă
Externe
(VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă
Schimbare de strategie la Washington. SUA a anulat trimiterea a 4.000 de soldați în Polonia. Care sunt motivele din spatele deciziei
Externe
Schimbare de strategie la Washington. SUA a anulat trimiterea a 4.000 de soldați în Polonia. Care sunt motivele din spatele deciziei
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
Externe
Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
Ultima oră
08:39 - Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat partidele pentru consultări
08:26 - Bucureștiul, văzut prin ochii unui turist francez. A fost cucerit de Capitală: „Da, este Micul Paris”
08:21 - Nicușor Dan, propunere neașteptată de premier. Ce variantă ia în calcul președintele
07:40 - Tot mai mulți europeni își petrec weekendul la serviciu, nu acasă. Ce țări conduc clasamentul muncii în zilele de odihnă și pe ce loc se află România
23:58 - Uluitor! Cât li s-a cerut unor părinți din București pentru serbarea de clasa I a copilului: „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau…?”
23:27 - Probleme grave semnalate: ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi inexistente în deciziile împotriva contribuabililor
22:56 - Universitatea Craiova, din nou campioană a României după 35 de ani (VIDEO, FOTO)
22:30 - Bolojan a primit cadou carnețelul cu sprânceană „JeSuisBolo”, la un târg de carte (VIDEO, FOTO)
21:57 - Dungaciu a anunțat condițiile în care AUR va intra la guvernare: „Noi nu vrem să guvernăm cu PSD-ul”
21:28 - Tatulici, despre perspectiva de a se reface coaliția: Am uitat că PSD a făcut o groază de porcării? Acum e brusc rezonabil? / Ce spune despre Călin Georgescu (VIDEO)