Un moment care trebuia să atragă privirile pasionaților de aviație s-a transformat într-o intervenție de urgență în statul american Idaho. Două aeronave militare americane s-au lovit în aer în timpul unui show aviatic, însă cei patru membri ai echipajelor au reușit să se salveze la timp.

Cum s-a produs accidentul care a întrerupt demonstrația aeriană

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei locale 12:10, în timpul show-ului aviatic Gunfighter Skies, organizat în apropierea bazei aeriene Mountain Home, din statul american Idaho. Demonstrația se desfășura în cea de-a doua zi a evenimentului, în fața spectatorilor veniți să urmărească exercițiile piloților militari.

Cele două aeronave implicate, modele EA-18G Growler, s-au ciocnit în timpul zborului, iar impactul a fost surprins de spectatorii prezenți. În imaginile distribuite ulterior pe rețelele sociale se observă momentul coliziunii, urmat aproape instant de deschiderea parașutelor.

Cine se afla la bord și cum au reușit să se salveze

Potrivit , cele două aparate erau repartizate Escadrilei de Atac Electronic VAQ-129, unitate care operează de pe insula Whidbey Island, relatează . Comandorul Amelia Umayam, purtător de cuvânt al Forțelor Navale din Pacific, a confirmat că toți cei patru membri ai echipajului s-au catapultat cu succes.

La scurt timp după impact, aeronavele au căzut la sol și au explodat, iar deasupra zonei s-a ridicat un nor dens de fum negru. Cu toate acestea, operațiunea de evacuare a funcționat conform procedurilor, iar echipajele au reușit să iasă la timp din aparate.

Baza aeriană Mountain Home a transmis că perimetrul a fost securizat imediat, iar echipele de intervenție au ajuns rapid în zona accidentului, scrie Adevărul.

Ce au văzut oamenii aflați la spectacol

„Echipele de intervenție de urgență se află la fața locului, se desfășoară o anchetă, iar mai multe detalii vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, au transmis reprezentanții bazei.

Martorii au descris momente tensionate, iar unul dintre spectatorii prezenți alături de familie a povestit: „Am văzut fumul și mingea de foc. Aparent s-au ciocnit, iar unul dintre a început să ardă în aer”.

Autoritățile americane au deschis deja o investigație, însă până în acest moment nu au fost comunicate oficial cauzele care au dus la coliziunea din timpul demonstrației.