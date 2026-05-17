Probleme grave semnalate: ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi inexistente în deciziile împotriva contribuabililor

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 23:27
Cuprins
  1. Modul defectuos în care ANAF folosește inteligența artificială
  2. ANAF folosești legi inventate de AI până și în procese

ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi și hotărâri judecătorești inexistente în deciziile împotriva contribuabililor. Mai mult, autoritatea fiscală invocă aceleași dispoziții, care nu există în realitate, și când se apără în instanță, atunci când e dată în judecată, avertizează Bogdan Mărculeț, specialist în domeniul litigiilor.

Modul defectuos în care ANAF folosește inteligența artificială

„În cadrul procesului de soluționare a contestațiilor fiscale, autoritatea fiscală are rolul esențial de a pronunța o decizie cu privire la pretențiile fiscale pe care le are un contribuabil atunci când consideră că împotriva sa a fost emis un act administrativ-fiscal care îi încalcă drepturile sau interesele legitime.

Or, în practică, sunt situații în care autoritatea fiscală motivează deciziile de soluționare a contestațiilor fiscale, prin care respinge obiecțiile contribuabililor, cu ajutorul inteligenței artificiale, însă soluțiile de acest tip sunt folosite exclusiv pentru identificarea argumentației necesare combaterii argumentelor contribuabilului.

Dincolo de discuția privind legalitatea în sine a unei astfel de motivări a unei decizii de soluționare (de altfel contestabilă), provocări și mai mari apar atunci când motivarea în cauză conține trimiteri la prevederi legale inexistente, la hotărâri judecătorești sau practici ale unor organisme internaționale care nu există în realitate (dar identificate ca valide de soluția de inteligență artificială utilizată), însă sunt invocate în sprijinul poziției autorității fiscale”, explică Bogdan Mărculeț, într-un articol pentru Republica.

ANAF folosești legi inventate de AI până și în procese

Deciziile de soluționare a contestațiilor pot fi atacate în instanță, dar „complicații apar și atunci când, în cadrul acestor procese, autoritatea fiscală se apără invocând aceleași prevederi legale sau hotărâri judecătorești, identificate cu ajutorul inteligenței artificiale”. Astfel de situații sunt întâlnite în practică tot mai des, remarcă specialistul.

În acest context, Bogdan Mărculeț îndeamnă ca inteligența artificială să fie folosită în mod echilibrat, cu scopul dezvoltării unui mecanism eficient și echidistant de soluționare a disputelor de către autoritatea fiscală.

