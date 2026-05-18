Accident periculos între o mașină înmatriculată în România și o pompă de alimentare din Germania. Șoferul a fugit de la fața locului

Iulia Petcu
18 mai 2026, 08:58
sursa foto: Instagram/ @einsatzreport24
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul din benzinăria germană
  2. Ce s-a întâmplat după impact
  3. Stația de alimentare a fost închisă

Un accident neobișnuit petrecut într-o benzinărie din vestul Germaniei a mobilizat rapid polițiști, pompieri și echipe tehnice. Totul a început după ce un autoturism cu numere românești a intrat violent într-o pompă de carburant, iar ocupanții au dispărut imediat de la locul impactului.

Cum s-a produs accidentul din benzinăria germană

Incidentul a avut loc duminică seară, în jurul orei 18:30, pe Friedrich-Ebert-Straße, în cartierul Duisburg-Beeck, din Germany. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, un autoturism Volkswagen înmatriculat în Romania a intrat în incinta unei stații de alimentare și s-a izbit puternic de una dintre pompe.

Forța impactului a provocat avarii serioase instalației, iar pompa de carburant a fost aproape desprinsă complet din fundație. Deși în zonă se aflau mai multe persoane în momentul producerii accidentului, nimeni nu a suferit răni, potrivit primelor informații comunicate de autorități.

Ce s-a întâmplat după impact

La scurt timp după coliziune, șoferul și alți doi pasageri au coborât rapid din vehicul și au fugit pe jos. Cei trei au abandonat mașina în benzinărie și au dispărut într-o direcție necunoscută, înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului, relatează Libertatea.

Poliția germană a confirmat că a început imediat o operațiune extinsă pentru identificarea și localizarea celor implicați. Până în acest moment, autoritățile nu au oferit detalii legate de identitatea lor sau de motivele care i-au determinat să părăsească locul accidentului.

Stația de alimentare a fost închisă

La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje de poliție și pompieri, care au izolat rapid perimetrul. Salvatorii au securizat zona din cauza riscului generat de posibile scurgeri de combustibil și de avarierea severă a instalației.

Autoturismul a fost îndepărtat pentru verificări tehnice, iar stația a fost închisă temporar. Între timp, polițiștii continuă ancheta pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și ce s-a întâmplat înainte de impact.

