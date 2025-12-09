Marți, ministrul Educației, Daniel David, a prezentat în fața senatorilor din Comisia de educație un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea abandonului școlar și sprijinirea elevilor vulnerabili. Propunerile includ extinderea unor programe existente, introducerea unor noi discipline opționale și modificări privind modul în care sunt gestionate temele pentru acasă. Inițiativele au generat discuții, în special prin accentul pus pe echitate și pe adaptarea sistemului la nevoile actuale ale elevilor.

Ce măsuri sunt propuse pentru reducerea abandonului școlar

În fața Comisiei de educație din Senat, Daniel David a enumerat mai multe direcții de acțiune menite să prevină abandonul școlar, cu accent pe sprijinul pentru copiii vulnerabili și pe modernizarea procesului educațional. Ministrul a insistat asupra continuării Programului „Masă Caldă”, subliniind rolul esențial al acestuia în menținerea frecvenței școlare pentru elevii din comunitățile defavorizate. Pentru unii dintre aceștia, o masă caldă la prânz nu este doar un sprijin, ci un factor decisiv pentru prezența la ore.

Acesta a explicat că, în contextul dificultăților întâlnite la testările internaționale, este nevoie de o adaptare reală la nevoile elevilor. „Sunt mai multe acțiuni de prevenire a abandonului școlar. Eu, ca psiholog, am încercat să găsesc și oportunități, în orice criză există si oportunități. Am orientat cele două ore suplimentare pe învăţare remedială. Avem mereu probleme la testele Pisa, dar nimeni nu face nimic ca acei copii sa înțeleagă aceste teste”, a spus în privinţa măsurilor luate în zona abandonului şcolar.

În plus, Daniel David a anunțat că săptămâna viitoare va fi prezentat un plan dedicat integrării Inteligenței Artificiale în școli, cu scopul de a sprijini procesul de predare și evaluare. Pe lângă orele remediale, ministrul a amintit și campaniile de informare privind traficul de persoane, un subiect sensibil în rândul adolescenților.

Ce schimbări sunt vizate în privința materiilor opționale și a învățământului rural

O altă linie de acțiune vizează diversificarea curriculei prin introducerea a două discipline opționale: una axată pe promovarea unui stil de viață sănătos, cealaltă dedicată autoreglării psihologice, competențe pe care le consideră esențiale în dezvoltarea tinerilor. Măsura vine în contextul în care tot mai multe rapoarte semnalează probleme de sănătate emoțională în rândul elevilor.

În ceea ce privește școlile din mediul rural, ministrul a sugerat că un sistem mixt, inspirat din modelul finlandez, ar putea reprezenta o soluție. Acesta ar permite elevilor din localități mici să fie integrați în unități școlare mai mari, unde infrastructura și resursele sunt mai bine dezvoltate.

„Știm că există grupuri vulnerabile, au fost campanii de conștientizare pentru copii şi adolescenţi pentru traficul de persoane. Nu este o decizie a ministerului cum vedem învățământul rural. Câtă vreme acceptam că fiecare comună are drept de administrație, e imposibil să nu ai clase cu 10 elevi. Poate în România trebuie să fie un sistem mixt”, a mai spus ministrul, potrivit capital.ro.

Cum se schimbă regulile privind temele pentru acasă

Un capitol important al prezentării l-a constituit reglementarea timpului dedicat temelor. Conform unui Ordin recent semnat, elevii nu vor mai avea teme care să le ocupe mai mult de două ore pe zi. La ciclul primar, durata maximă a temelor obligatorii este limitată la o oră, iar copiii din clasele pregătitoare și cei din educația timpurie nu vor primi teme deloc.

Noul regulament diferențiază clar obligatorii de cele opționale și interzice folosirea temelor ca mijloc de pedeapsă. De asemenea, prevede ca profesorii să evite încărcarea excesivă a elevilor, astfel încât să nu fie afectate timpul liber, motivația sau nivelul de oboseală.

Responsabilitatea monitorizării acestor reguli revine directorilor și diriginților, care trebuie să colecteze constant feedback din partea elevilor și părinților pentru a ajusta eventualele probleme și pentru a eficientiza procesul educațional.