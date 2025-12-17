Cadoul potrivit de Secret Santa poate transforma complet atmosfera de la muncă. Tradiția schimbului de daruri anonime este tot mai apreciată de . În acest joc se implică deopotrivă șefi și subalterni, care lasă deoparte ierarhiile și se bucură de moment.

De ce a devenit Secret Santa una dintre cele mai îndrăgite tradiții din birouri

Schimbul amuzant de cadouri, în care tu știi cui dăruiești, dar rămâne un mister cine îți va lăsa surpriza sub brad, vine din America. Această tradiție a cucerit rapid birourile.

„M-am inspirat de la facultate, de la colegi care în fiecare an organizează Secret Santa și m-am gândit să facem și în colectivul nostru de la birou pentru că suntem tineri și de ce nu să ne bucurăm”, a declarat o tânără angajată a unei companii.

În unele companii, s-a transformat într-un adevărat motiv de sărbătoare, cu petreceri pline de voie bună. Mai mult, nimeni nu pleacă acasă fără cadou. Chiar și cei care intră în rol de „Moș” susțin cu entuziasm această idee. Ei sunt convinși că spiritul Crăciunului poate fi creat de fiecare dintre noi.

„Secret Santa este de fapt tot o idee de-a mea pentru că acum gândește-te și tu am depășit 8 miliarde, păi îți dai tu seama moșul e numai unul. Mi se pare o idee foarte bună pentru că, de fapt, ea leagă oameni, comunități care își fac bucurii unii altora. Moș Crăciun, puteți să fiți oricare dintre voi, cu barbă sau fără”, a explicat un bărbat.

Cum devine acest obicei un instrument eficient de apropiere între colegi

Atmosfera este completată de opțiunea de a-ți dezvălui identitatea la final. Cei care își doresc pot afla cine a fost „Moșul” lor.

„Dacă cel care aduce cadoul dorește să-și dezvăluie identitatea, are posibilitatea. Avem niște bilețele pe care își trec numele și la sfârșit pot chiar să ia legătura unii cu ceilalți”, a spus o angajată.

Pentru liderii care coordonează echipe mari, acest obicei oferă șansa de a-și cunoaște colegii dincolo de funcții și ierarhii.

„Avem Secret Santa, și avem tombolă, și toată lumea pleacă de aici cu câte un cadou, chiar dacă nu a câștigat la tombolă sigur pleacă cu minim o carte. Mâncăm ceva bun, un cozonac și sărbătorim așa, în acest fel”, a precizat un organizator.

Ce impact are Secret Santa asupra stării de bine a angajaților

Secret Santa este, în fond, mai ales o ocazie de relaxare și voie bună la birou. rămân simple și simbolice, de la dulciuri și căni până la mici accesorii pentru spațiul de lucru. Adevărata valoare stă însă în atmosfera creată și în momentele petrecute împreună.

„Este mai degrabă un ritual social. Reprezintă un moment prin care anonimizarea celui care îți face cadoul suspendă elementele de statut, nu mai contează rolul persoanei pe care o vizezi, dacă este șeful tău sau subordonatul său”, a declarat un sociolog, potrivit observatornews.ro.

Astfel de evenimente depășesc cu mult bucuria de moment și lasă efecte care se simt pe termen lung. Trei din zece angajați spun că energia pozitivă de după Secret Santa îi ajută să gestioneze mai bine stresul de la birou. Pentru unii, această stare de bine se menține chiar și între trei și șase luni.