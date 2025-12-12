Pe an ce trece, cumpărarea unui cadou de poate părea mai grea. Fie pentru că avem impresia că nu cunoaștem suficient de bine preferințele persoanei pentru care facem cadoul, fie pentru că suntem de părere că are deja tot ce își poate dori. Astfel, pungile de cadouri s-au transformat treptat în plicuri cu bani.

Ce spun psihologii despre trendul de a oferi plicuri cu bani

Este important ca cei care primesc bani într-un plic să înțeleagă că, de cele mai multe ori, nu este vorba despre lipsă de interes, ci probabil, despre frica de a nu da greș. Însă, cadourile în bani au început să fie preferate și de cei care le primesc, pentru că așa au garanția că nu se umplu de produse inutile sau care nu le plac.

„Adevărul este că vorbim de o schimbare culturală, nu de lipsă de afecţiune, pentru că aceasta este societatea în care trăim. Totul este contracronometru, totul este sub presiune, totul trebuie să fie sub tutela pragmatismului”, a explicat Cristina Dincu, psiholog, pentru Observator News.

Cum poate fi transformat un plic cu bani într-un cadou cu însemnătate

Totuși, pentru ca un plic cu bani să nu transmită lipsă de interes, poate fi însoțit de o scrisoare sau o . Câteva cuvinte scrise din suflet îl pot face pe cel care primește cadoul să se simtă important și iubit.

„Suntem tot mai departe unii de alţii. Avem tot mai puţin timp să comunicăm cu ceilalti, să le aflăm gusturile, preferintele. Cred că şi faptul că avem clar nişte scumpiri fac să se dea aceşti bani”, a spus Răzvan Pantelimon, analist.

Problema adevărată este că, odată cu scumpirea traiului, a crescut și numărul de dăți în care banii primiți în dar se duc pe nevoi, nu pe dorințe. O opțiune pentru a ne asigura că cei cărora le dăm bani drept cadou își vor cumpăra ceva ce își doresc sau vor apela la un serviciu la care visează de mult timp, este oferirea unui card cadou. Multe magazine oferă această opțiune în prezent, iar cardul poate fi încărcat cu diverse sume, în funcție de cât își dorește cumpărătorul.