Cu ce își vor surprinde companiile angajații, în acest an, de Crăciun? Beneficiul râvnit de cei mai mulți români

09 dec. 2025, 23:35
Cu ce își vor surprinde companiile angajații, în acest an, de Crăciun? Beneficiul râvnit de cei mai mulți români
Sursa foto: freepik.com
Cu cât se apropie sărbătorile, românii nu se gândesc doar la ce cadouri să cumpere, dar și la ce cadouri vor primi. Angajații așteaptă nerăbdători să vadă ce beneficii le vor oferi companiilor pentru care lucrează, de Crăciun. Deși rpeferințele sunt extrem de variate, există un „cadou” pe care, dacă le oferă, angajatorii nu au cum să dea greș.

Care sunt cei mai „darnici” angajatori

În decursul anilor, s-a observat că cele mai generoase companii sunt cele din sectorul financiar, cu un buget mediu de 1.195 de lei per angajat. Pe podium se află și companiile de IT, care alocă 993 de lei pentru de persoană. Nu la mare diferență sunt companiile din comerț. Bugetul este înjumătățit în domeniul sănătății.

Ce beneficii și-ar dori angajații să primească de Crăciun

Cum dorințele angajaților diferă foarte mult în funcție de vârstă, este greu să ca o companie să reușească să satisfacă pe toată lumea cu un cadou sau beneficiu unitar. Cei mai tineri, cu vârste sub 30 de ani, sunt pro experiențe. Cel mai mult i-ar încânta bilete la concerte, festivaluri sau chiar momente de răsfăț. Dacă mai înaintăm puțin în vârstă și ne oprim la categoria de angajați până în 40 de ani, o să observăm că își doresc ca accentul să cadă atât pe pauze, cât și pe pensii private. Iar când vine vorba de angajații seniori, pensiile private nu sună deloc rău, la fel cum nu sună rău nici beneficiile de sănătate.

Un singur beneficiu i-ar putea mulțumi pe toți, indiferent de categoria de vârstă de care aparțin.

„Zilele libere suplimentare au devenit un beneficiu de neprețuit. Vedem de câțiva ani buni că devine tot mai important acest echilibru între viața personală și viața profesională. Creșterea numărului de zile libere pe care le au în fiecare an, respectiv ce se adaugă la zilele de concediu pe care le au în mod legal, este un plus pe care îl apreciază foarte tare, indiferent de categoria de vârstă din care fac parte”, a explicat Ana Călugăru, reprezentant platformă recrutare, pentru Știrile ProTV.

