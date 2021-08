Calendarul anului școlar 2021 – 2022. Când începe școala și cât vor dura cele trei vacanțe din acest an

Anul școlar 2021 – 2022 va începe în data de 13 septembrie cu prezența fizică a tuturor elevilor, fără a se mai ține cont de rata de incidență, după cum a anunțat ministrul Cîmpeanu.

Anul școlar 2021 – 2022 va avea 34 de săptămâni și se va încheia la data de 11 iulie 2022. El va fi împărțit în două semestre și trei vacanțe, două dintre ele pentru toți elevii și una valabilă doar pentru cei din ciclul primar.

Cursurile vor începe la data de 13 septembrie 2021, cu prezența fizică a tuturor elevilor, după mai bine de un an de cursuri online și participare la ore, în bănci, în funcție de rata de incidență a cazurilor de COVID-19.

„Atât cât am în limitele de competență, școala va începe cu prezență fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informațiile pe care le am în limitele de competență, pe condițiile de școli, pe faptul că în școli au fost respectate regulile sanitare mai riguros decât în orice alte locuri – cu excepția unităților sanitare, pe nivelul ridicat de vaccinare al personalului din învățământ cadrelor didactice, mă pronunț cât se poate de clar în favoarea deschiderii școlii fără scenarii, pentru toți elevii. Am dreptul să îmi exprim acest optimism”, a declarat Sorin Cîmpeanu, în timpul conferinței de presă de marți.

Calendarul anului școlar 2021 – 2022 și cânt vor începe vacanțele elevilor

Anul școlar 2021 – 2022 va avea 34 de săptămâni și trei vacanțe:

Semestrul I:

În semestrul I vor fi 14 săptămâni de cursuri, ce se vor desfășura în perioada 13 septembrie – 22 decembrie 2021.

Semestrul II:

În semestrul II vor fi 20 de săptămâni de cursuri, ce vor ține între 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022.

Programul Școala altfel se va desfășura în perioada 8 – 14 aprilie 2022.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2021 – 2022

Vacanța pentru învățământul preșcolar și primar: 25 – 31 octombrie 2021

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022

Vacanța de primăvară: 15 aprilie – 1 mai 2022

Vacanța de vară va începe în data de 11 iunie 2022 și urmează să țină până în septembrie 2022.

Pentru elevii din anii terminali, anul școlar va avea doar 32 de săptămâni și se va încheia la data de 27 mai 2022 – pentru elevii de clasa a XII-a și 33 de săptămâni pentru elevii de clasa a VIII-a, caz în care semestrul II se încheie la data de 3 iunie 2022.