B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea

Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea

Ana Beatrice
27 oct. 2025, 12:21
Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
Sursa Foto: pixabay.com
Cuprins
  1. Cum pot fi folosite legal camerele de supraveghere pe proprietăți privat
  2. Ce reguli trebuie respectate la utilizarea sistemul de supraveghere
  3. Ce riscă proprietarii care nu respectă regulile

Camerele de supraveghere au devenit tot mai populare în rândul românilor, folosite pentru protejarea locuințelor, mașinilor și curților personale. Totuși, această creștere rapidă ridică probleme legate de viața privată, mai ales când filmările surprind spații accesibile altor persoane.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal impune acum reguli mai stricte pentru utilizarea acestor sisteme video. Proprietarii au la dispoziție 30 de zile pentru conformare, iar nerespectarea noilor cerințe poate duce la amenzi considerabile.

Cum pot fi folosite legal camerele de supraveghere pe proprietăți privat

Noile reglementări stabilesc clar modul legal de utilizare a camerelor video, fără a încălca libertatea sau intimitatea altora. Imaginile captate pot reprezenta date personale, mai ales când permit identificarea persoanelor surprinse de sistemul de supraveghere instalat.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc echilibrul dintre siguranța proprietarilor și protejarea vieții private a cetățenilor din apropiere. Scopul montării camerelor trebuie să fie legitim, respectiv protejarea locuinței, a bunurilor și a membrilor familiei proprietarului.

Nerespectarea regulilor impuse poate atrage amenzi mari, iar în anumite cazuri, acțiuni în instanță din partea persoanelor filmate.

Ce reguli trebuie respectate la utilizarea sistemul de supraveghere

Conform cerințelor ANSPDCP și normelor GDPR, proprietarii camerelor video trebuie să respecte cinci reguli esențiale pentru protejarea datelor personale.

Motivul instalării trebuie să fie legitim, vizând exclusiv protejarea locuinței, a bunurilor și a siguranței persoanelor care locuiesc acolo. Camerele trebuie orientate corect, fiind interzisă înregistrarea zonelor publice, a trotuarelor comune sau a proprietăților altor persoane.

Informarea persoanelor este obligatorie, iar lipsa panourilor care indică supravegherea video poate fi considerată o încălcare a transparenței. Imaginile nu pot fi păstrate mai mult de 30 de zile, cu excepția situațiilor care implică anchete sau proceduri legale. Accesul la sistem trebuie limitat doar la persoane autorizate, iar echipamentele trebuie protejate împotriva accesului neautorizat prin parole de securitate.

Dacă sistemul de supraveghere captează din greșeală zone comune, proprietarul trebuie să ajusteze unghiul camerelor pentru a proteja intimitatea celorlalți.

Ce riscă proprietarii care nu respectă regulile

Nerespectarea noilor reguli nu este doar o problemă de etică, ci o încălcare a legii, sancționată de ANSPDCP. Autoritatea poate aplica amenzi semnificative celor care filmează fără drept sau nu protejează corespunzător datele personale colectate. În funcție de gravitatea faptei, sancțiunile pot include avertismente, amenzi, demontarea camerelor ori ștergerea înregistrărilor neconforme.

Dacă imaginile sunt folosite pentru șantaj, hărțuire sau alte scopuri abuzive, proprietarii pot răspunde inclusiv penal pentru faptele lor. Persoanele filmate fără consimțământ pot acționa în instanță, cerând despăgubiri pentru încălcarea dreptului la viață privată. Un vecin care observă că este filmat în propria curte poate solicita repoziționarea sau îndepărtarea camerei de supraveghere. Dacă proprietarul refuză, situația poate fi sesizată către ANSPDCP, care va verifica și dispune măsuri legale la fața locului.

Legea nu interzice folosirea camerelor video, dar cere dovada unui scop legitim, strict legat de siguranța proprietății. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să mențină echilibrul între nevoia de securitate și dreptul la intimitate. Termenul de 30 de zile pentru conformare transmite clar că protejarea casei nu trebuie să încalce viața privată a altora.

Tags:
Citește și...
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
Eveniment
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
România primește un cadou spectaculos! Cinci delfini din Malta ar putea readuce viața în Delfinariul din Constanța
Eveniment
România primește un cadou spectaculos! Cinci delfini din Malta ar putea readuce viața în Delfinariul din Constanța
Gigi Becali și George Simion au îngropat securea războiului? Ce a declarat patronul FCSB-ului despre întâlnirea de la Catedrala Mântuirii Neamului
Eveniment
Gigi Becali și George Simion au îngropat securea războiului? Ce a declarat patronul FCSB-ului despre întâlnirea de la Catedrala Mântuirii Neamului
România a trecut la ora de iarnă. Ce se întâmplă cu organismul și cum faci mai ușor trecerea la noul ritm
Eveniment
România a trecut la ora de iarnă. Ce se întâmplă cu organismul și cum faci mai ușor trecerea la noul ritm
De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul
Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul unei vieți echilibrate. Schimbările mici în alimentație pot avea efecte mari asupra sănătății
Eveniment
Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul unei vieți echilibrate. Schimbările mici în alimentație pot avea efecte mari asupra sănătății
Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”
Eveniment
Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”
Mihai Tatulici: Catedrala Națională e o revoluție imobiliară uriașă. Totuși, ea contrastează mult cu național-comunismul și curent legionar, încă persistente în BOR. După cum știți, Bisericile nu se reformează (VIDEO)
Eveniment
Mihai Tatulici: Catedrala Națională e o revoluție imobiliară uriașă. Totuși, ea contrastează mult cu național-comunismul și curent legionar, încă persistente în BOR. După cum știți, Bisericile nu se reformează (VIDEO)
Imagini adorabile: Băiețelul lui Nicușor Dan le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a Catedralei Naționale (VIDEO)
Eveniment
Imagini adorabile: Băiețelul lui Nicușor Dan le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a Catedralei Naționale (VIDEO)
Femeie sechestrată de iubit, în Botoşani. Bărbatul a bătut-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile
Eveniment
Femeie sechestrată de iubit, în Botoşani. Bărbatul a bătut-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile
Ultima oră
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
11:23 - O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total
11:15 - Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi