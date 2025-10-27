Camerele de supraveghere au devenit tot mai populare în rândul românilor, folosite pentru protejarea locuințelor, mașinilor și curților personale. Totuși, această creștere rapidă ridică probleme legate de viața privată, mai ales când filmările surprind spații accesibile altor persoane.

impune acum reguli mai stricte pentru utilizarea acestor sisteme video. Proprietarii au la dispoziție 30 de zile pentru conformare, iar nerespectarea noilor cerințe poate duce la amenzi considerabile.

Cum pot fi folosite legal camerele de supraveghere pe proprietăți privat

Noile reglementări stabilesc clar modul legal de utilizare a camerelor video, fără a încălca libertatea sau intimitatea altora. Imaginile captate pot reprezenta date personale, mai ales când permit identificarea persoanelor surprinse de sistemul de supraveghere instalat.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc echilibrul dintre siguranța proprietarilor și protejarea vieții private a cetățenilor din apropiere. Scopul montării camerelor trebuie să fie legitim, respectiv protejarea locuinței, a bunurilor și a membrilor familiei proprietarului.

Nerespectarea regulilor impuse poate atrage amenzi mari, iar în anumite cazuri, acțiuni în instanță din partea persoanelor filmate.

Ce reguli trebuie respectate la utilizarea sistemul de supraveghere

Conform cerințelor ANSPDCP și normelor GDPR, proprietarii trebuie să respecte cinci reguli esențiale pentru protejarea datelor personale.

Motivul instalării trebuie să fie legitim, vizând exclusiv protejarea locuinței, a bunurilor și a siguranței persoanelor care locuiesc acolo. Camerele trebuie orientate corect, fiind interzisă înregistrarea zonelor publice, a trotuarelor comune sau a proprietăților altor persoane.

Informarea persoanelor este obligatorie, iar lipsa panourilor care indică supravegherea video poate fi considerată o încălcare a transparenței. Imaginile nu pot fi păstrate mai mult de 30 de zile, cu excepția situațiilor care implică anchete sau proceduri legale. Accesul la sistem trebuie limitat doar la persoane autorizate, iar echipamentele trebuie protejate împotriva accesului neautorizat prin parole de securitate.

Dacă sistemul de supraveghere captează din greșeală zone comune, proprietarul trebuie să ajusteze unghiul camerelor pentru a proteja intimitatea celorlalți.

Ce riscă proprietarii care nu respectă regulile

Nerespectarea noilor reguli nu este doar o problemă de etică, ci o încălcare a legii, sancționată de ANSPDCP. Autoritatea poate aplica amenzi semnificative celor care filmează fără drept sau nu protejează corespunzător datele personale colectate. În funcție de gravitatea faptei, sancțiunile pot include avertismente, amenzi, demontarea camerelor ori ștergerea înregistrărilor neconforme.

Dacă imaginile sunt folosite pentru șantaj, sau alte scopuri abuzive, proprietarii pot răspunde inclusiv penal pentru faptele lor. Persoanele filmate fără consimțământ pot acționa în instanță, cerând despăgubiri pentru încălcarea dreptului la viață privată. Un vecin care observă că este filmat în propria curte poate solicita repoziționarea sau îndepărtarea camerei de supraveghere. Dacă proprietarul refuză, situația poate fi sesizată către ANSPDCP, care va verifica și dispune măsuri legale la fața locului.

Legea nu interzice folosirea camerelor video, dar cere dovada unui scop legitim, strict legat de siguranța proprietății. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să mențină echilibrul între nevoia de securitate și dreptul la intimitate. Termenul de 30 de zile pentru conformare transmite clar că protejarea casei nu trebuie să încalce viața privată a altora.