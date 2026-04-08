Când se închide, mai exact, Realitatea Plus. Anunțul făcut de CNA

Ana Maria
08 apr. 2026, 12:29
Când se închide, mai exact, Realitatea Plus. Anunțul făcut de CNA
Anca Alexandrescu, vedeta Realitatea Plus. Sursa foto: Captură video - Realitatea Plus
Cuprins
  1. Ce spune CNA despre momentul închiderii
  2. Se va închide postul Realitatea Plus chiar astăzi?
  3. De ce a fost retrasă licența

Postul Realitatea Plus urmează să își înceteze activitatea în foarte scurt timp, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței de emisie.

Deși inițial nu a fost anunțat un moment exact, reprezentanții CNA au venit miercuri, 8 aprilie, cu precizări importante. Potrivit vicepreședintelui instituției, nu există o oră fixă pentru oprirea emisiei, însă aceasta trebuie să înceteze imediat după comunicarea oficială a deciziei.

Ce spune CNA despre momentul închiderii

Vicepreședintele CNA a explicat că procedura este una standard și nu permite stabilirea unei ore arbitrare pentru oprirea emisiei.

Urmează în timp foarte scurt să fie transmisă notificarea. Aici este o chestiune de procedură simplă și clară. De la momentul comunicării trebuie să își încheie emisia. Nu punem noi o oră, pentru că asta ar însemna că am putea să punem o oră într-un mod arbitrar, acum sau mai târziu. Deci este de la comunicare, așa cum este orice tip de decizie și în privința suspendării unei activități, de la comunicare, nu de la o oră pe care o poate stabili arbitrar cineva”, a explicat acesta.

Se va închide postul Realitatea Plus chiar astăzi?

Potrivit declarațiilor oficialului, există șanse mari ca notificarea să fie transmisă chiar în cursul zilei de miercuri, ceea ce ar însemna că emisia ar putea fi oprită în aceeași zi.

Am discutat cu colegii de la juridic și lucrau încă de ieri la cele două decizii (n. red.: pentru Realitatea Plus și Gold FM) și cred că astăzi. Nu aș vrea să spun… Dar cred că astăzi, dar nu pot să vă dau un moment cert. Colegii de la juridic în momentul în care termină o comunică. Îi lăsăm să își facă treaba corect, așa cum și-au făcut-o și până acum”, a mai menționat vicepreședintele CNA, potrivit Cancan.

De ce a fost retrasă licența

Decizia CNA vine după ce Realitatea Plus a acumulat mai multe amenzi neplătite, în special din anul 2024. Conform legislației audiovizualului, neplata sancțiunilor în termenul legal poate duce la retragerea licenței de funcționare.

Astfel, după comunicarea oficială a deciziei, postul nu va mai putea continua emisia.

Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Călătorii gratuite pentru tineri în Europa. Comisia Europeană pune la dispoziție 40.000 de permise DiscoverEU
Ouăle în bucătărie. Sfaturi esențiale pentru prospețime, depozitare și siguranță alimentară
Fost oficial SUA: Există șanse ridicate pentru o întâlnire între Trump și Kim, în toamnă
Ce semnifică ciocnitul ouălor de Paște și cine trebuie să le spargă primul la masa de Paște
Loteria Română mută tragerile speciale de Paște pe 11 aprilie. Ce premii sunt în joc
Cum arăta, de fapt, Iisus? Indiciile din Biblie și concluziile cercetătorilor
