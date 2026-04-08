Postul Realitatea Plus urmează să își înceteze activitatea în foarte scurt timp, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței de emisie.

Deși inițial nu a fost anunțat un moment exact, reprezentanții CNA au venit miercuri, 8 aprilie, cu precizări importante. Potrivit vicepreședintelui instituției, nu există o oră fixă pentru oprirea emisiei, însă aceasta trebuie să înceteze imediat după comunicarea oficială a deciziei.

Ce spune CNA despre momentul închiderii

Vicepreședintele CNA a explicat că procedura este una standard și nu permite stabilirea unei ore arbitrare pentru oprirea emisiei.

„Urmează în timp foarte scurt să fie transmisă notificarea. Aici este o chestiune de procedură simplă și clară. De la momentul comunicării trebuie să își încheie emisia. Nu punem noi o oră, pentru că asta ar însemna că am putea să punem o oră într-un mod arbitrar, acum sau mai târziu. Deci este de la comunicare, așa cum este orice tip de decizie și în privința suspendării unei activități, de la comunicare, nu de la o oră pe care o poate stabili arbitrar cineva”, a explicat acesta.

Se va închide postul Realitatea Plus chiar astăzi?

Potrivit declarațiilor oficialului, există șanse mari ca notificarea să fie transmisă chiar în cursul zilei de miercuri, ceea ce ar însemna că emisia ar putea fi oprită în aceeași zi.

„Am discutat cu colegii de la juridic și lucrau încă de ieri la cele două decizii (n. red.: pentru Realitatea Plus și Gold FM) și cred că astăzi. Nu aș vrea să spun… Dar cred că astăzi, dar nu pot să vă dau un moment cert. Colegii de la juridic în momentul în care termină o comunică. Îi lăsăm să își facă treaba corect, așa cum și-au făcut-o și până acum”, a mai menționat vicepreședintele CNA, potrivit .

De ce a fost retrasă licența

vine după ce Realitatea Plus a acumulat mai multe amenzi neplătite, în special din anul 2024. Conform legislației audiovizualului, neplata sancțiunilor în termenul legal poate duce la retragerea licenței de funcționare.

Astfel, după comunicarea oficială a deciziei, postul nu va mai putea continua emisia.