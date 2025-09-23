Luna aduce o modificare importantă pentru milioane de din România. Pensia nu va mai fi livrată în ziua în care se obișnuia până acum.

De ce se schimbă data în care vor fi virate pensiile în octombrie 2025

Conform calendarului obișnuit, pensiile virate pe card ajung în conturile beneficiarilor pe 12 ale lunii sau, cel târziu, pe 13. În 2025 însă, 12 octombrie cade într-o zi de duminică. Pentru a evita întârzierile, autoritățile au decis ca banii să fie virați mai devreme. Mai exact, pensiile vor fi virate vineri, 10 octombrie.

Această schimbare vizează aproape 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia prin intermediul cardului bancar. Pentru ei, accesul la bani va fi posibil cu două zile mai devreme, un detaliu care poate face diferența în bugetul lunar, mai ales în familiile unde pensia este principala sursă de venit.

Ce se întâmplă cu pensionarii care primesc pensiile prin Poșta Română

Pentru cei care aleg varianta clasică, prin intermediul Poștei Române, lucrurile rămân în mare parte neschimbate. Plățile vor începe de la 1 octombrie, conform programului obișnuit, și vor continua pe parcursul primei jumătăți a lunii, potrivit .

Astfel, diferența de tratament se resimte doar în cazul pensionarilor care au optat pentru transferul bancar, aceștia fiind avantajați de devansarea plății.

Cine primește bani în plus, în octombrie, la pensie

O altă noutate importantă pentru pensionari este legată de recalculările veniturilor. Cei care au depus cereri pentru luarea în considerare a unor venituri nepermanente vor primi, începând din octombrie, pensia actualizată.

De asemenea, pensionarii care au trecut recent de la pensie anticipată la pensie pentru limită de vârstă vor încasa diferențele restante într-o singură tranșă. Aceasta poate însemna mii de lei virați dintr-odată în conturi, în funcție de perioadele acoperite de recalculare.

Cum se calculează sumele restante

Potrivit procedurilor legale, diferențele rezultate din recalculări trebuie achitate în termen de maximum două luni de la emiterea deciziei oficiale. Spre exemplu, dacă noua pensie este mai mare cu 450 de lei lunar, pentru o perioadă de 10 luni pensionarul va primi 4.500 de lei.

După reținerea impozitului de 10%, suma netă ajunge la 4.050 de lei, bani ce se vor adăuga la pensia recalculată și plătită începând cu luna octombrie.

„Este important ca aceste plăți să se facă la timp. Pensionarii au dreptul să primească diferențele restante conform legii, iar întârzierile nu sunt acceptabile”, au precizat reprezentanți ai Caselor de Pensii.

Există întârzieri în plata recalculărilor?

Deși autoritățile dau asigurări că toate plățile vor fi efectuate la timp, în teritoriu au apărut deja nemulțumiri. Mulți pensionari reclamă că, deși decizia de recalculare a fost emisă, nu au primit nici pensia actualizată, nici diferențele restante.

Astfel de întârzieri pun presiune pe Casele de Pensii, care trebuie să recupereze rapid decalajele pentru a evita tensiuni suplimentare în rândul beneficiarilor.

De ce este importantă această schimbare pentru pensionari

Pentru majoritatea celor peste 4,5 milioane de pensionari din România, pensia reprezintă singura sursă de venit. Devansarea plății cu două zile poate părea un detaliu minor, dar pentru mulți înseamnă posibilitatea de a-și plăti facturile la timp, de a cumpăra medicamentele necesare sau de a susține cheltuielile zilnice.

În același timp, recalculările și plățile restante aduc un plus de stabilitate financiară. Pentru unii, sumele de câteva mii de lei pot reprezenta o gură de oxigen într-o perioadă în care costurile vieții sunt în continuă creștere.

Așadar, luna octombrie din anul 2025 aduce vești importante pentru pensionari. Banii vor intra mai devreme pe card, iar o parte dintre beneficiari vor primi sume suplimentare rezultate din recalculări. Totuși, provocările persistă, în special în ceea ce privește întârzierile semnalate la plata diferențelor restante.