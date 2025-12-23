Raluca Bădulescu și-a amintit cu drag de „copilăria idilică” pe care a avut-o, în care-și petrecerea sărbătorile de iarnă cu familia, în Poiana Brașov. Acum, de Crăciun stă tot cu rudele, iar de Revelion e tradiția mersului în club.

Cum petrece Raluca Bădulescu de Crăciun și Revelion

„Cred că întotdeauna am preferat să fac sărbătorile în România, în familie. De Revelion petrecem în general și cu prietenii, în cluburi, dar de Crăciun sunt acasă, cu rudele. Am aceleași planuri ca în fiecare an! Îmi pare rău că din acest punct de vedere chiar nu sunt imprevizibilă. Mi-aș dori! Crăciunul îl fac cu familia, iar de Revelion încă nu m-am organizat, dar în mod sigur o să merg într-un club. Tinerețea este totul în viață! Mă gândesc că dacă nu ies în club, o să fiu degeaba în noul an! Trebuie să îl inaugurăm cum trebuie”, a spus Raluca Bădulescu, pentru

Întrebată ce tradiții respectă, ea a răspuns: „Aș minți să spun că respect vreo tradiție! Merg cu capra, eu fiind capra. (n.r. – râde) Merg cu capra pe la toate neamurile, rudele, prietenii, depinde care mă primește, care își dorește să îmi dea vreun ban de Crăciun și să mă cinstească. Îmi mai cumpăr o haină, mă încoțopenesc. Asta o să fac, m-am hotărât! Totuși, cred că asta fac de-o viață. Asta este singura tradiție pe care o respect. Nu gătesc! Mă gătesc doar pe mine, așa cum am stabilit”.

Raluca Bădulescu, amintiri din „copilăria idilică”

Întrebată cum arătau sărbătorile de iarnă în copilăria ei, Raluca Bădulescu a răspuns: „Era totul o poveste frumoasă! Nu știu câți dintre cei care mă urmăresc sunt de vârsta mea. Era multă zăpadă, erau sănii, derdelușuri… Iernile le petreceam la Poiana Brașov, la hotel Teleferic, alături de ai mei, în fiecare an. Eram cu sora mea, făceam oameni de zăpadă, mergeam la patinoarul din Floreasca. Era cu totul altceva! A fost o copilărie idilică, îmi amintesc cu mare drag de vremurile respective. Trăim alte vremuri! Acum trebuie să mergi în club, să te prezinți în anumite locuri ca să petreci pe timp de iarnă și să fii văzut”.