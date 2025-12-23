Lamine Yamal (18 ani) a făcut un tur al apartamentului în care locuiește și a explicat de ce nu poate avea o iubită.

Ce a spus Yamal despre apartamentul în care locuiește

Starul Barcelonei locuiește într-un apartament alături de prietenul său Sohaib și de vărul Mohamed Abde, dar curând se va muta într-o vilă de milioane de euro, în care au stat în trecut Gerard Pique și Shakira.

Pentru a-și lua rămas bun de la apartament, Yamal a realizat acest tur filmat, primul videoclip publicat pe canalul său de YouTube, scrie .

Yamal a recunoscut că nu este organizat și are hainele împrăștiate prin casă. În schimb, „este important ca în casă să miroasă frumos. Îmi place doar mirosul de vanilie. Totul în casa mea trebuie să fie de vanilie, inclusiv săpunul”.

Evident, apartamentul este plin de trofee.

Yamal: De aceea nu pot avea o iubită

În dormitor, Lamine Yamal are o colecție de dulciuri, chiar lângă pat.

„Am o problemă. De aceea nu pot avea o iubită. Mă trezesc noaptea. Încerc să adorm devreme, dar mă trezesc în mijlocul nopții.

Atunci mănânc biscuiți. Îmi plac mult”, a mărturisit Yamal.