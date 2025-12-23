B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Lamine Yamal a făcut turul casei și a explicat de ce nu poate avea o iubită: „Am o problemă” (VIDEO)

Lamine Yamal a făcut turul casei și a explicat de ce nu poate avea o iubită: „Am o problemă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 21:48
Lamine Yamal a făcut turul casei și a explicat de ce nu poate avea o iubită: „Am o problemă” (VIDEO)
Lamine Yamal. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Xavi Urgeles
Cuprins
  1. Ce a spus Yamal despre apartamentul în care locuiește
  2. Yamal: De aceea nu pot avea o iubită

Lamine Yamal (18 ani) a făcut un tur al apartamentului în care locuiește și a explicat de ce nu poate avea o iubită.

Ce a spus Yamal despre apartamentul în care locuiește

Starul Barcelonei locuiește într-un apartament alături de prietenul său Sohaib și de vărul Mohamed Abde, dar curând se va muta într-o vilă de milioane de euro, în care au stat în trecut Gerard Pique și Shakira.

Pentru a-și lua rămas bun de la apartament, Yamal a realizat acest tur filmat, primul videoclip publicat pe canalul său de YouTube, scrie GSP.

Yamal a recunoscut că nu este  organizat și are hainele împrăștiate prin casă. În schimb, „este important ca în casă să miroasă frumos. Îmi place doar mirosul de vanilie. Totul în casa mea trebuie să fie de vanilie, inclusiv săpunul”.

Evident, apartamentul este plin de trofee.

Yamal: De aceea nu pot avea o iubită

În dormitor, Lamine Yamal are o colecție de dulciuri, chiar lângă pat.

„Am o problemă. De aceea nu pot avea o iubită. Mă trezesc noaptea. Încerc să adorm devreme, dar mă trezesc în mijlocul nopții.
Atunci mănânc biscuiți. Îmi plac mult”, a mărturisit Yamal.

Tags:
Citește și...
Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane
Sport
Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane
Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of” (VIDEO, FOTO)
Sport
Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of” (VIDEO, FOTO)
Noutăți la Don Casino: sloturi video recent introduse în colecție
Sport
Noutăți la Don Casino: sloturi video recent introduse în colecție
„Se zbârlește pielea pe mine”. Noi declarații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie, nu știu ce face”
Sport
„Se zbârlește pielea pe mine”. Noi declarații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie, nu știu ce face”
Mitică Dragomir, reacţie dură după eșecul Universității Craiova: „Schimbări idioate, arbitraj hoț. Ultimele 15 minute au fost de groază”
Sport
Mitică Dragomir, reacţie dură după eșecul Universității Craiova: „Schimbări idioate, arbitraj hoț. Ultimele 15 minute au fost de groază”
Cine termină sezonul pe prima poziție în Superliga? Top 3 meciuri programate în runda finală
Sport
Cine termină sezonul pe prima poziție în Superliga? Top 3 meciuri programate în runda finală
Cât costă să petreci de Crăciun și Revelion la hotelul lui Gică Hagi. Prețurile sunt uriașe
Sport
Cât costă să petreci de Crăciun și Revelion la hotelul lui Gică Hagi. Prețurile sunt uriașe
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Politică
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Premieră pentru Paris Saint Germain. Francezii au câștigat Cupa Intercontinentală la fotbal
Sport
Premieră pentru Paris Saint Germain. Francezii au câștigat Cupa Intercontinentală la fotbal
Cosmin Olăroiu a demisionat. Antrenorul român pleacă de la conducerea echipei Emiratelor Arabe
Sport
Cosmin Olăroiu a demisionat. Antrenorul român pleacă de la conducerea echipei Emiratelor Arabe
Ultima oră
22:59 - Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
22:36 - Incendiu la sediul Primăriei Oravița. Focul a cuprins două etaje ale clădirii
22:11 - Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc
21:18 - Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a hotelului de lux din Sibiu / 8 oameni au fost prinși sub dărâmături (VIDEO)
20:42 - De ce ne certăm mai des de sărbători cu partenerul și ce e de făcut. Sfatul psihologului
20:04 - Raluca Bădulescu, răspunsuri haioase despre planurile de sărbători: „Merg cu capra, eu fiind capra. Îmi mai cumpăr o haină, mă încoțopenesc”
19:39 - CSM a publicat o primă analiză a chestionarului aplicat judecătorilor: 98% dintre respondenți au resimțit o campanie publică împotriva Justiției / „Pasivitatea Parlamentului” a fost indicată drept principala cauză a prescripției
19:13 - Octavia Geamănu spune că soțul ei nu a știut, timp de 17 ani, când e ziua ei de naștere: „Am fost supărată. Anul acesta i-am zis cu trei zile înainte”
18:49 - Greta Thunberg a fost arestată în Londra. Ce a făcut de data aceasta (VIDEO)
18:18 - Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane