O rețea extrem de bine organizară a ajuns în atenția instanțelor după ce și-a construit activitatea în jurul unei escrocherii denumite „Schema Oana Cuzino”. Membrii grupării se prezentau drept angajații medicului-vedetă Oana Cuzino.

Potrivit anchetatorilor, gruparea avea baze de date uriașe, cu milioane de nume, păstrate în peste 2.000 de fișiere Excel. erau contactați printr-un call-center special înființat, iar strategia era foarte bine gândită pentru a profita de vulnerabilitatea persoanelor în vârstă.

Cum erau contactați pensionarii și convinși să participe

Schema începea prin apeluri telefonice efectuate, de regulă, după ora 10:00 dimineața, atunci când șansele de a găsi pensionarii acasă erau cele mai mari. Victimele erau anunțate că au câștigat un premiu, cu condiția să aibă peste 45 de ani.

Procurorii au notat în rechizitoriu: „singura condiție pe care trebuia să o îndeplinească ținta era să abia vârsta de peste 45 de ani; ab initio se menționa acest aspect cu ocazia convorbirii”. Pentru a-i atrage, li se spunea că premiile pot fi ridicate dintr-o locație anume (hoteluri, pensiuni și restaurante).

În realitate, premiile nu existau, totul era doar un pretext pentru a aduce persoanele vârstnice în locațiile unde se desfășura prezentare. „În unele situații, cei care participau primeau un parfum care valora 1 dolar”, au arătat procurorii.

Cum se desfășura spectacolul

Ajunși în locație, pensionarii erau primiți de asistenți și verificați pe listele întocmite. În fața lor intra în scenă „prezentatorul”, personajul central al mecanismului. Potrivit rechizitoriului, „rolul principal îl avea prezentatorul, în speță P. Ionuț Cosmin. Statutul de prezentator era dobândit doar după o perioadă de training desfășurată cu inculpatul F. Florin”, relatează .

Discursul ra minuțios pregătit , iar prezentatorul se prezenta fals ca specialist în nutriție sau medic cu experiență. În realitate, nu exista nicio calificare medicală. El convingea publicul că produsele promovate erau descoperiri „revoluționare”, capabile să prevină boli grave.

Ce produse erau prezentate ca „miraculoase”

În fața auditoriului, inculpații prezentau seturi de vase de gătit, cuțite, și aparate de masaj. Acestea erau descrise ca fiind produse medicale aduse din Germania, cu rol de prevenire a cancerului, sau bolilor cardiovasculare.

Procurorii au subliniat că în realitate erau „produse slabe calitativ, aduse din China, care existau de multă vreme pe piață la prețuri mici”. Cu toate acestea, prezentarea le oferea o aură de exclusivitate și le asocia cu numele Oanei Cuzino, ceea ce le dădea credibilitate în ochii publicului.

Cum funcționa tombola și ce prețuri plăteau victimele

Pentru a crește presiunea asupra pensionarilor, prezentatorul organiza o tombolă, la finalul căreia trei persoane erau anunțate drept câștigători. Aceștia erau de fapt cei trei care urmau să fie convinși să plătească mii de lei pe produse. Astfel, un set de vase putea fi prezentat cu un preț de 10.000 de lei, iar „câștigătorii” tombolei le obțineau „reduse” la 4.000 de lei. Diferența era doar un artificiu menit să creeze iluzia unei oferte avantajoase.

„Pe lângă reducerea semnificativă, victimele erau amăgite și cu excursii la complexul Romexpo (…) și la final urma să aibă loc un moment artistic la care participau artiști precum trupa Holograf, toate aceste mențiuni fiind nereale”, au arătat procurorii.

Cât câștigau escrocii și ce pedepse au primit

Victimele, convinse că fac o afacere bună, plăteau sumele cerute, uneori mergând până la bănci, sau apelând la rude pentru a strânge banii. Conform datelor anchetatorilor, „echipa inculpatului P. Ionuț Cosmin putea obține până la 25.000 de lei pe zi, având două prezentări, una în jurul orei 10:00-11:00, iar a doua în jurul orei 12:00-13:00”.

La mijlocul lunii septembrie, șapte persoane implicate în escrocherie au primit pedepse cu închisoarea, dintre care una singură cu executare. Decizia a fost luată de Judecătoria Turda și nu este definitivă. Creierul rețelei, F. Iuliu Florin, a primit un an și două luni de închisoare cu executare, iar „prezentatorul”, P. Ionuț Cosmin, doi ani cu suspendare și obligația de a presta muncă în folosul comunității la Primăria Braniștea sau la Arhiepiscopia Târgoviștei.

Deși inculpații au achitat prejudiciile și s-au împăcat cu victimele, instanța a menținut sechestrul pe imobilele și terenurile lor, urmând ca acestea să fie ridicate doar după o decizie definitivă.