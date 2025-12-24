Cum va fi vremea de Crăciun. Alerte meteo și ninsori în mai multe zone din țară

Aproape jumătate de țară este sub alertă meteo cod galben de ninsori viscolite și polei. Avertizarea meteo de cod galben intră în vigoare miercuri, la ora 12.00, și este valabilă până pe 26 decembrie, ora 20.00. În același timp, vremea se răcește în toată țara.

Cod galben de vreme rea

Codul galben de ninsori, intensificări ale vântului și polei afectează Dobrogea, Muntenia și sudul Banatului. În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, anunță meteorologii.

Potrivit , în noaptea de miercuri spre joi (24-25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

Meteorologii precizează că în vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 de centimetri și izolat de peste 25 de centimetri.

Vremea se răcește în toată țara

Meteorologii au anunțat că, până pe 26 decembrie, este în vigoare o avertizare meteo pentru cea mai mare parte a țării. Sunt anunțate ploi, ninsori temporar viscolite și ger.

La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge. Cantitățile de apă vor fi de 5-15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25-30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15-25 cm). Pe alocuri se va depune polei.

Vremea în prima zi de Crăciun

În prima zi de Crăciun, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, anunță . Maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger -minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade.