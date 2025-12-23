Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți, o „ cu privire la chestionarul completat de judecători vizând problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. CSM după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”. Potrivit Consiliului, au răspuns la întrebări 2.583 de judecători, adică 56,5% din corpul activ. CSM a promis să vină și cu o analiză mai detaliată, pornind de la răspunsurile judecătorilor la întrebările deschise.

Ce au scris judecătorii în chestionar, potrivit analizei CSM

Potrivit analizei CSM, „în ceea ce privește aspectele referitoare la percepția publică și reacțiile instituționale privind justiția, 98,1% dintre judecători au răspuns că au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției”.

„Datele indică faptul că reacțiile publice ale CSM au beneficiat de un nivel ridicat de susținere în rândul judecătorilor, dezacordul fiind unul foarte redus raportat la numărul de respondenți”, se mai arată în comunicat.

192 dintre respondenți au spus că au fost înlocuiți dintr-un complet de judecată, în timp ce 2.081 au spus că nu au fost înlocuiți. Doar 31 dintre cei înlocuiți „au arătat că au fost înlocuiți fără acordul acestora”. „Un singur respondent a apreciat că schimbarea a fost realizată cu scopul de a conduce la intervenirea prescripției răspunderii penale”, iar „3 judecători au arătat că au atacat actul administrativ în instanță”.

„Pasivitatea Parlamentului” a fost indicată drept principala cauză a prescripției răspunderii penale.

„Percepția judecătorilor este că principala cauză care a condus la aceste situații în care se constată intervenită prescripția răspunderii penale este pasivitatea Parlamentului. În același timp, constituie cauze semnificative durata urmăririi penale și deciziile pronunțate de către Curtea Constituțională”, a mai transmis CSM.

Ce probleme văd judecătorii în sistem

CSM mai spune că „judecătorii au perceput ca fiind pe ultimul loc motivul referitor la modificările nelegitime sau nejustificate aduse componenței completului, aspect care întărește concluzia privind generalizarea și formarea unei percepții greșite în rândul publicului, percepție ce are ca efect decredibilizarea justiției”.

De asemenea, „volumul de activitate este principala problemă sistemică pe care o resimt judecătorii”.