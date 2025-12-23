Un bărbat a reușit să fure 40.000 de euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca. El și complicele său, care l-a ajutat să fugă de la fața locului, au fost arestați preventiv.

Cum a reușit să fure banii

Fapta a fost comisă pe 5 noiembrie, iar reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunțat acum că unul dintre bărbați e cercetat pentru furt calificat, iar celălalt pentru complicitate la furt calificat.

Încurajat de complicele său, care i-a promis că îl va prelua cu mașina după comiterea faptei, hoțul s-a deghizat în livrator de mâncare și a intrat în locuință cu ajutorul unei „chei mincinoase”. Din casă, el a furat un în care se aflau aproximativ 40.000 de euro și 5.000 de lei, informează

Ce au spus procurorii despre gravitatea faptei

Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi, pe care au și obținut-o, invocând gravitatea deosebită a faptei și prejudiciul mare.

„Dimensiunea prejudiciului, coroborată cu modul profesionist de acțiune și cu faptul că au fost vizate exclusiv sume de bani, denotă un scop infracțional clar orientat spre obținerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilității domiciliului și siguranței patrimoniale a persoanei vătămate”, au transmis procurorii.

Cercetările continuă.