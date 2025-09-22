Alocațiile pentru copii vor fi virate în luna octombrie 2025 miercuri, 8 octombrie, direct în conturile bancare ale părinților sau ale reprezentanților legali. Aceasta este o veste bună pentru familiile care se bazează pe aceste sume pentru cheltuielile de zi cu zi, deoarece procesul de plată se desfășoară fără întârzieri, respectând calendarul stabilit de autorități. De regulă, fondurile sunt disponibile în jurul orei 14:00, însă orele exacte pot diferi ușor de la o bancă la alta, în funcție de procedurile interne ale fiecărei instituții financiare. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, livrarea poate dura câteva zile suplimentare, însă acest lucru este normal, deoarece poșta urmează propriul calendar de distribuție.

Este important de menționat că aceste plăți nu includ doar suma de bază a alocației, ci și eventualele ajustări în funcție de situația specifică a copilului sau a familiei, cum ar fi alocațiile pentru copii cu dizabilități. Astfel, părinții trebuie să fie atenți la notificările primite de la Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru a verifica dacă sumele au fost calculate corect.

Care este valoarea alocațiilor pentru copii în octombrie 2025?

Valoarea alocațiilor de stat pentru copii va rămâne neschimbată în 2025, conform legislației în vigoare, și variază în funcție de vârsta copilului și de nevoile speciale. Astfel, copiii până la doi ani beneficiază de 719 lei pe lună, iar copiii cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani primesc 292 lei lunar. Pentru copiii cu dizabilități, alocația este de asemenea de 719 lei, începând de la vârsta de trei ani până la 18 ani, potrivit .

Această diferențiere este esențială, deoarece permite părinților să își planifice bugetul în funcție de necesitățile copiilor. De exemplu, familiile cu copii mici vor putea să aloce o parte din sumă pentru creșă, hrănire și îngrijire, în timp ce cei cu copii mai mari vor folosi banii pentru rechizite, activități educative sau extracurriculare. Acesta este un mecanism care asigură o distribuție echitabilă a resurselor în funcție de vârstă și de particularitățile fiecărui copil.

Vor crește alocațiile în 2026?

Potrivit Legii nr. 141/2025, alocațiile de stat pentru copii se vor menține la nivelul stabilit în decembrie 2025 și în cursul întregului an 2026. Aceasta înseamnă că nu trebuie să se aștepte la majorări sau ajustări automate, chiar dacă inflația sau costul vieții cresc în perioada următoare. Decizia legislativă oferă un cadru predictibil pentru bugetele familiale, permițând planificarea pe termen lung, scrie .

Această stabilitate este importantă mai ales pentru familiile cu venituri mai mici sau medii, care depind de alocație pentru acoperirea cheltuielilor curente ale copilului. Deși suma rămâne neschimbată, părinții trebuie să fie atenți la alte costuri care pot apărea, precum transportul, rechizitele sau activitățile extrașcolare, care nu sunt acoperite de stat și care pot influența semnificativ bugetul lunar.

Cum pot părinții să modifice modalitatea de primire a alocației?

Părinții care doresc să schimbe contul bancar în care primesc alocația copilului trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, însoțită de extrasul contului nou. Această modificare este necesară mai ales atunci când familia își schimbă banca sau contul inițial a fost închis. În plus, dacă se schimbă adresa de domiciliu și părinții vor să primească alocația prin poștă, trebuie să meargă la Biroul „Alocații ” din cadrul Direcției Muncii și să prezinte o copie după cartea de identitate cu noua adresă, relatează .

Aceste proceduri permit părinților să aibă control asupra modului în care primesc alocațiile și să se asigure că sumele ajung la timp și în siguranță. Este esențial ca toate documentele să fie completate corect și depuse în timp util, pentru a evita întârzieri sau erori de plată care ar putea afecta gestionarea .