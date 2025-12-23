B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc

Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 22:11
Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc
Prefectul PSD de Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL). Sursa foto: Mario De Mezzo / Facebook

Prefectul PSD de Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) sunt acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept după ce, în contextul unui exercițiu de mobilizare care a avut loc în Caracal, au tras fără drept patru încărcătoare de Kalașnikov.

Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL-ist, în vizorul procurorilor

Cei doi politicieni au fost audiați, marți seară, de procurorii Parchetului Militar Teritorial București, spun sursele G4Media.

Ancheta a fost deschisă după ce, la finalul unui exercițiu de mobilizare care a avut loc în Caracal în luna mai, cei doi i-ar cerut șefului comandamentului militar județean și unui comandant de brigadă să le dea voie să tragă cu două puști Kalașnikov. Cei doi ar fi tras fiecare câte 60 de gloanțe, respectiv patru încărcătoare.

Comandanții militari sunt și ei acuzați de fals intelectual și uz de fals.

Inițial, informația a fost făcută publică de primarul orașului Slatina, Mario De Mezzo:

