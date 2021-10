Cântărețul Ed Sheeran, testat pozitiv cu Covid-19. „Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit

Cântărețul și compozitorul Ed Sheeran a declarat, duminică, în cadrul unei postări pe contul său de Instagram, că a fost testat pozitiv în urma testului Covid.

„Din păcate, am fost testat pozitiv pentru Covid, așa că acum mă autoizolez și urmez îndrumările guvernamentale”, a spus tânărul de 30 de ani, într-o declarație postată pe contul său de Instagram.

Vestea vine înaintea celui de al patrulea album mult așteptat, intitulat „=” (egal), care va fi lansat vineri, după patru ani în care artistul a lucrat la acesta.

„Voi face cât mai multe interviuri de acasă”

„Înseamnă că acum nu sunt în stare să mă angajez cu niciun angajament personal, așa că voi face cât mai multe interviuri / spectacole de acasă”, a adăugat Sheeran pe Instagram. „Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit”.

În cadrul postării sale, Ed Sheeran nu a menționat dacă a fost sau nu vaccinat împotriva noului coronavirus, dar acesta, în cadrul emisiunii „The Late Late Show with James Corden”, a schimbat versurile piesei „Shape of You” în informații despre modul în care funcționează vaccinul anti-Covid.

„Modera or Pfizer will do, You’ll be good after jab number two, but wait two weeks for it to take effect.”