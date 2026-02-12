B1 Inregistrari!
Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc

Selen Osmanoglu
12 feb. 2026, 14:18
Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
Un oraș din Europa reușește performanța rară de a îmbina viața urbană cu accesul aproape permanent la natură. Potrivit Indicelui Orașelor Verzi, realizat prin analizarea mai multor capitale în funcție de procentul de spații verzi, accesibilitatea acestora și calitatea aerului, Oslo ocupă primul loc, cu un scor general de 77,3 din 100, scrie Express.

Capitala Norvegiei se remarcă prin calitatea ridicată a aerului și prin cel mai mare procent de parcuri și spații verzi publice. Datele arată că 95% dintre locuitorii orașului trăiesc la mai puțin de 300 de metri de un parc sau spațiu verde, ceea ce transformă Oslo într-una dintre cele mai accesibile capitale europene pentru plimbări și explorări pe jos.

Parcuri de buzunar și sculpturi celebre

Pe lângă marile parcuri cunoscute, orașul a dezvoltat și numeroase „parcuri de buzunar”, foste locuri de parcare transformate de voluntari comunitari în mici oaze verzi, amplasate în zonele mai dens construite.

Printre cele mai populare spații verzi se numără „Parcul Palatului Regal” și celebrul „Vigeland”. Acesta din urmă găzduiește cel mai mare parc de sculpturi din lume realizat de un singur artist, devenind un punct de atracție major atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

La 20 de minute de pădure

Verdeața nu se oprește la limitele orașului. Potrivit sursei citate, un tren de doar 20 de minute le permite locuitorilor să ajungă în pădurea Oslomarka, unde pot face drumeții în jurul Lacului Sognsvann, pe trasee apreciate pentru peisajele naturale.

Oslo este, totodată, un oraș prietenos cu albinele și alte polenizatoare. Capitala norvegiană găzduiește prima „autostradă pentru albine” din lume, un coridor format din flori native și hoteluri pentru albine, amenajat pentru a încuraja insectele să își găsească habitat în mediul urban.

Prin aceste inițiative și prin integrarea naturii în structura orașului, Oslo devine un model european în ceea ce privește echilibrul dintre dezvoltarea urbană și protecția mediului.

