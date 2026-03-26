O femeie de 43 de ani din județul Buzău a fost arestată preventiv pentru proxenetism, fiind acuzată că ar fi determinat 11 femei să practice prostituția în . Potrivit anchetatorilor, din activitatea infracțională ar fi obținut peste 10 milioane de lei, bani folosiți pentru achiziții de lux.

Rețea de prostituție desfășurată în Elveția

Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, ancheta vizează o femeie din localitatea Vadu Pașii, care ar fi racolat victime din mai multe județe ale țării, conform Agerpres.

„Din cercetări a reieşit că persoana cercetată, o femeie de 43 de ani, din Vadu Paşii, ar fi determinat 11 femei, cu vârste cuprinse între 33 şi 43 de ani, din mai multe judeţe ale ţării, prin prezentarea oportunităţii de a obţine în mod rapid sume mari de bani, într-un cadru şi mediu sigur, să practice prostituţia, cu scopul dobândirii de foloase patrimoniale. Ulterior, banii ar fi fost utilizaţi în scopul achiziţionării unor autoturisme şi imobile de lux. Actul infracţional s-ar fi realizat în Elveţia, în perioada 2019 – 2026. Prin activitatea infracţională ar fi fost obţinute foloase patrimoniale injuste, evaluate la peste 10.100.000 de lei”, a transmis IPJ Buzău.

Percheziții și bunuri de lux puse sub sechestru

Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare în Vadu Pașii, unde au ridicat documente, medii de stocare și cinci autovehicule, inclusiv din categoria mașinilor de lux, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

„Documentarea activităţii infracţionale s-a realizat prin cooperarea poliţienească internaţională cu autorităţile judiciare din Elveţia. În urma materialului probator administrat, poliţiştii au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de femeia de 43 de ani, pentru proxenetism”, informează sursa citată.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Ulterior, pe numele femeii a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău.