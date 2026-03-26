Selen Osmanoglu
26 mart. 2026, 13:46
Femeie din Buzău, arestată pentru proxenetism. Ar fi obținut peste 10 milioane de lei din exploatarea a 11 femei
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Rețea de prostituție desfășurată în Elveția
  2. Percheziții și bunuri de lux puse sub sechestru
  3. Arest preventiv pentru 30 de zile

O femeie de 43 de ani din județul Buzău a fost arestată preventiv pentru proxenetism, fiind acuzată că ar fi determinat 11 femei să practice prostituția în Elveția. Potrivit anchetatorilor, din activitatea infracțională ar fi obținut peste 10 milioane de lei, bani folosiți pentru achiziții de lux.

Rețea de prostituție desfășurată în Elveția

Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, ancheta vizează o femeie din localitatea Vadu Pașii, care ar fi racolat victime din mai multe județe ale țării, conform Agerpres.

„Din cercetări a reieşit că persoana cercetată, o femeie de 43 de ani, din Vadu Paşii, ar fi determinat 11 femei, cu vârste cuprinse între 33 şi 43 de ani, din mai multe judeţe ale ţării, prin prezentarea oportunităţii de a obţine în mod rapid sume mari de bani, într-un cadru şi mediu sigur, să practice prostituţia, cu scopul dobândirii de foloase patrimoniale. Ulterior, banii ar fi fost utilizaţi în scopul achiziţionării unor autoturisme şi imobile de lux. Actul infracţional s-ar fi realizat în Elveţia, în perioada 2019 – 2026. Prin activitatea infracţională ar fi fost obţinute foloase patrimoniale injuste, evaluate la peste 10.100.000 de lei”, a transmis IPJ Buzău.

Percheziții și bunuri de lux puse sub sechestru

Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare în Vadu Pașii, unde au ridicat documente, medii de stocare și cinci autovehicule, inclusiv din categoria mașinilor de lux, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

„Documentarea activităţii infracţionale s-a realizat prin cooperarea poliţienească internaţională cu autorităţile judiciare din Elveţia. În urma materialului probator administrat, poliţiştii au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de femeia de 43 de ani, pentru proxenetism”, informează sursa citată.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Ulterior, pe numele femeii a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău.

Citește și...
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Eveniment
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Eveniment
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
Eveniment
Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism
Eveniment
Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism
Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
Eveniment
Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
Eveniment
Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
Scenariul sumbru s-a confirmat: Motorina a trecut de 10 lei/litru. Ce urmează, potrivit unui expert
Eveniment
Scenariul sumbru s-a confirmat: Motorina a trecut de 10 lei/litru. Ce urmează, potrivit unui expert
Interdicția smartphone-urilor în școli a îmbunătățit educația și relațiile sociale. Iată ce s-a întâmplat în Olanda
Eveniment
Interdicția smartphone-urilor în școli a îmbunătățit educația și relațiile sociale. Iată ce s-a întâmplat în Olanda
Pericol de explozie pe drumul european. Un camion încărcat cu azotat de amoniu a fost implicat într-un accident. Poliția a evacuat zona
Eveniment
Pericol de explozie pe drumul european. Un camion încărcat cu azotat de amoniu a fost implicat într-un accident. Poliția a evacuat zona
Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate
Eveniment
Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate
Ultima oră
16:33 - Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
16:32 - Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
16:22 - Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
15:59 - Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
15:59 - Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism
15:57 - Newsweek: România – Turcia, meciul unei generații. „Misiunea Istanbul”, episodul 9. Povestea începe încă din 1923
15:40 - Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
15:31 - Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
15:26 - ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
15:05 - Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor