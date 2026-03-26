ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert

Românii ar putea primi în curând notificări directe pe telefon atunci când se apropie periculos de limita de consum la energie, într-un sistem care seamănă cu alertele de urgență ale RO-Alert.

Mesajul care îți spune că vine factura mare

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregătește o schimbare majoră pentru consumatorii din România: introducerea unor notificări automate atunci când aceștia se apropie de consumul de energie prevăzut în contract, un sistem comparat deja cu RO-Alert.

Practic, ANRE vrea să pună furnizorii de energie să trimită avertizări în timp real sau aproape de pragul critic de consum, astfel încât clienții să nu fie luați prin surprindere de facturi mai mari.

„Este pentru prima dată când vehiculez această idee în spațiul public. Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum.”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

De ce vrea ANRE acest „RO-Alert” pentru energie

Planul autorității este simplu: în momentul în care consumul tău ajunge aproape de pragul stabilit în contract, vei primi un avertisment – practic un „semnal de alarmă” înainte de costuri mai mari.

Potrivit propunerii, primul prag important ar fi atins la aproximativ 80% din consumul stabilit în contract. În acel moment, utilizatorii ar urma să primească notificări pentru a-și ajusta comportamentul.

„Poate fi un mesaj, avertizare, sms, mail sau pe aplicație care să ne anunțe că suntem, pe 15 ale lunii, de exemplu aproape de consumul din. convenție”, a declarat Niculescu, citat de profit.ro

Notificările ar trebui să le permită oamenilor:

să reducă rapid consumul

să evite depășirea pragurilor contractuale

să-și adapteze consumul în funcție de orele mai ieftine

Deocamdată, proiectul este în lucru, însă ANRE vrea să îl introducă după modificări legislative, cel mai probabil începând cu 2026.

Și mai este o problemă. Pentru a fi implementată această măsură la nivel general, este necesar ca toate aceste locuri de consum să fie dotate cu contoare inteligente. Președintele ANRE a precizat că în România există aproximativ 10 milioane de utilizatori, și doar 3,5 milioane de contoare inteligente instalate, deci aproximativ 35%.