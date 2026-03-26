Scenariul sumbru s-a confirmat. Prețurile carburanților au ajuns la un nou prag critic în România, după ce motorina a depășit 10 lei pe litru, confirmând astfel scenariile considerate până recent prea pesimiste. Evoluția vine pe fondul unor decizii luate fără analize solide, ceea ce a limitat capacitatea de reacție în fața scumpirii petrolului la nivel global, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligență (AEI).

După cum am observat cu toții, scenariul sumbru s-a confirmat. În cursul dimineții de joi, în unele stații de alimentare, motorina standard era comercializată între 10,26 și 10,36 lei/litru. În același timp, standard se apropie de pragul de 9,50 lei/litru.

„Într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât faptele, iar emoția bate adesea rațiunea, diferența dintre a „ghici" și a analiza devine esențială. Creșterea prețului motorinei peste pragul de 10 lei/l nu este doar o știre economică, ci un studiu de caz despre cum funcționează sau, mai corect spus, cum nu funcționează percepția publică asupra realității", a precizat Dumitru Chisăliță potrivit unui .

De ce a fost depășit acest prag și ce arată estimările anterioare

Specialistul în energie atrage atenția că nivelul actual al prețului confirmă estimările făcute cu aproximativ trei săptămâni în urmă, bazate pe evoluții economice și factori geopolitici.

„Minciuna de care am fost acuzat acum 3 săptămâni a fost doar un ‘adevăr’ spus prea devreme. Astăzi preţul mediu al motorinei standard a atins 10 lei/litru. Într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât faptele, iar emoţia bate adesea raţiunea, diferenţa dintre a ‘ghici’ şi a analiza devine esenţială. Creşterea preţului motorinei peste pragul de 10 lei/litru nu este doar o ştire economică, ci un studiu de caz despre cum funcţionează sau mai corect spus cum nu funcţionează percepţia publică asupra realităţii”, a precizat Chisăliţă.

Deși estimarea indica depășirea pragului în jurul datei de 27 martie 2026, realitatea a arătat că acest lucru s-a produs chiar mai devreme, cu două zile înainte.

„În termeni analitici, aceasta nu este o eroare, ci o validare. În termeni publici însă, reacţia iniţială a fost de respingere, ironie sau chiar acuzaţii de exagerare. De ce? Pentru că, în spaţiul public, adevărul incomod este rar acceptat înainte de a deveni evident. Problema nu este lipsa informaţiei.

Datele există, sunt accesibile şi, în multe cazuri, relativ uşor de interpretat pentru cine are instrumentele potrivite. Problema este preferinţa pentru naraţiuni simple în locul explicaţiilor complexe. Este mai uşor să crezi că ‘cineva exagerează’ decât să înţelegi mecanismele care împing preţurile în sus: cotaţiile internaţionale, cursul valutar, politica fiscală, tensiunile geopolitice şi inerţia pieţelor”, a mai adăugat Dumitru Chisăliţă.

Scenariul sumbru s-a confirmat. Ce urmează pentru prețul carburanților în România

Expertul avertizează că situația actuală nu reprezintă punctul final, ci doar începutul unei perioade mai dificile pentru piața carburanților.

„A vedea un trend înainte ca el să devină evident nu înseamnă a ‘prezice apocalipsa’, ci a înţelege direcţia în care se îndreaptă sistemul. Iar într-o economie globalizată şi interdependentă, astfel de înţelegeri devin nu doar utile, ci necesare. Din păcate, discursul public rămâne adesea captiv între două extreme: alarmismul nefundamentat şi optimismul naiv. Între ele, analiza riguroasă îşi găseşte cu greu locul. Este mai puţin spectaculoasă, mai greu de comunicat şi, uneori, mai greu de acceptat”, a mai adăugat Chisăliţă.

Totodată, acesta subliniază că deciziile, fie ele individuale sau la nivel politic, trebuie fundamentate pe date concrete și nu pe percepții.

„Urmează ajustări, reacţii şi, inevitabil, noi tensiuni. Întrebarea nu este dacă vor mai exista creşteri sau fluctuaţii, ci cât de pregătiţi suntem să le înţelegem şi să le gestionăm. Dacă există o concluzie clară, aceasta nu ţine de preţul motorinei, ci de modul în care alegem să privim realitatea: prin filtrul confortului sau prin cel al competenţei. Pentru că, în vremuri de incertitudine, diferenţa dintre cele două devine decisivă”, a mai menționat preşedintele AEI.