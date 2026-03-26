Scenariu șocant venit din PSD. Inflația va ajunge la 20%. Previziunile unui fost ministru de Finanțe

PSD-ul e cu toate tunurile pe Ilie Bolojan și vine cu noi cifre și previziuni sumbre care arată unde ne-a dus austeritatea impusă de premier. Inflația ajunge la 20%, iar deficitul la 7,5% din PIB.

PSD, previzuni negre cu inflația și deficitul

Prin vocea, sau mai bine zis, prin tastele lui Adrian Câciu, PSD îl acuză pe că a luat măsuri care au băgat România în recesiune totală. Fostul ministru de Finanțe al PSD susține că vom avea inflația chiar undeva la 20% și un deficit de 7,5%.

„În timp ce „săgețile”/specialiștii/analiștii oligarhilor fac presiuni asupra lui Bolojan despre cum sa intervina pe piata combustibulului, România a intrat deja în criza severă!

Inflația va urca spre 15-20%! Deficitul va fi în jur de 7,5% din PIB în lipsa unei rectificări negative! România este în recesiune!

În România criza a început cu mult înainte de a începe războiul din Golf!

Recesiune în toată regula, așa cum am anunțat! Dezastrul declanșat din trimestrul IV 2025 s-a accentuat în trimestrul I 2026.”, scrie fostul ministru de Finanțe al PSD, Adrian Câciu.

Și bugetul e făcut prost…

„Nu am spus degeaba că bugetul este construit greșit, pe o prognoză nerealistă!

Deși, orice student la economie de anul I, făcând bugetul în martie, ar fi elaborat un buget pe indicatorii reali, din prezent, nu pe utopii!

Unii spun, lasa ca bugetul va fi salvat de inflatie care va fi mare, undeva între 15 si 20%.

Pentru ca un buget sa fie „salvat” de inflatie trebuie să nu ai recesiune! Cand ai si recesiune si inflatie mare, adica intri in regflatie, bugetul nu devine decât un instrument care creste deficitul!

La cum arată șocul recesionist și, mai nou, șocul energetic și inflationist, greu sa faci deficit sub 7,5% din PIB, in lipsa unei rectificări!