Autoritățile din Țările de Jos au interzis smartphone-urile, tabletele și ceasurile inteligente în școli, inclusiv pe holuri și în cantine, într-o încercare de a reduce distragerile și de a îmbunătăți concentrarea elevilor. Primele rezultate arată schimbări vizibile atât în comportamentul elevilor, cât și în performanțele școlare.

Mai puține distrageri, mai multă concentrare

Măsura, adoptată la nivel național printr-un acord între școli, părinți și profesori, a schimbat atmosfera din unitățile de învățământ. Profesorii spun că elevii sunt mai atenți la ore și mai implicați, conform BBC.

„Ca profesor, încerci mereu să atragi atenția copiilor. Este întotdeauna o provocare să obții acea concentrare în clasă, iar acum că telefoanele lor sunt mai puțin prezente, asta ajută cu siguranță”, explică Ida Peters, profesoară la Cygnus Gymnasium din Amsterdam.

Elevii, între nemulțumire și adaptare

Pentru , schimbarea nu a fost ușoară la început, însă mulți recunosc efectele pozitive.

„De când a intrat în vigoare interdicția, trebuie să fim atente la profesori, ca să nu ne ia telefoanele”, povestesc Hena și Fena. „Cred că e enervant, dar nu e ca și cum ne-ar încălca drepturile sau ceva de genul ăsta. Poate că acum suntem ceva mai prezente. În pauză, nimeni nu stă cu adevărat pe telefon.”

Profesorii confirmă o atmosferă mai calmă și mai puține conflicte, inclusiv în pauze.

„Telefoanele nu sunt permise nici în pauze sau la petrecerile școlare, astfel încât elevii nu se tem că ar putea fi fotografiați și postați online. Iar când copiii sunt mai relaxați, rezultatele lor școlare se îmbunătățesc”, adaugă Ida Peters.

Rezultate confirmate de studii

Datele preliminare susțin observațiile din teren. Un studiu realizat în 317 școli secundare arată că aproximativ trei sferturi dintre acestea au observat o concentrare mai bună, două treimi au remarcat o atmosferă socială îmbunătățită, iar o treime au raportat rezultate academice mai bune.

Totodată, fenomenul de bullying a scăzut semnificativ odată cu eliminarea dispozitivelor digitale din programul școlar.

Posibile restricții și pentru rețelele sociale

Autoritățile olandeze analizează acum extinderea măsurilor și în afara școlilor, prin limitarea accesului la rețelele sociale pentru copii.

„Dacă statele pot restricționa alcoolul sau jocurile de noroc, ar trebui să acționeze și atunci când platformele sunt concepute pentru a crea dependență”, a explicat Koen Becking, fost ministru al educației.

Sondajele arată că 69% dintre adolescenți susțin interdicția rețelelor sociale pentru cei sub 18 ani, iar 28% cred că acestea ar trebui complet interzise copiilor sub 12 ani.