Tensiunile din coaliția de guvernare, din această perioadă, dau naștere la tot felul de scenarii cu privire la ceea ce va urma pe scena politică. Consultarea internă, inițiată de social-democrați, pe tema continuării guvernării, alimentează .

Tensiunile din coaliție dau naștere la speculații

PSD și PNL au o relație veche de 35 de ani, din 1991, când peneliștii s-au lăsat seduși de zâmbetul lui Ion Iliescu și au intrat în guvernul Stolojan. Iar de atunci au continuat să colaboreze – cu perioade de pauză, cu despărțiri și împăcări – până în prezent. Acestea fiind zise, tensiunile la care asistăm acum sunt normale și se înscriu în linia tradițională a colaborării dintre cele două formațiuni.

Posibil să se ajungă la o nouă despărțire, iar mai apoi, la viitoarele alegeri, poate mai târziu, poate mai devreme, cu Grindeanu și cu Bolojan, sau fără, cele două partide se vor reuni din nou. Aceasta în ciuda tuturor disensiunilor și rezoluțiilor adoptate prin birourile permanente. Până atunci, nu avem altceva de făcut decât să ne bucurăm de spectacol. Mai ales că plătim din greu pentru el, și nu de acum, de ieri, ci de mulți ani.

În acest context, în spațiul public au apărut noi speculații cu privire la o posibilă tenativă de debarcare a premierului Ilie Bolojan. Scenariul, dat publicității de mai multe publicații online, are la bază relatările unor surse din PSD. Foarte posibil să se concretizeze, dar la fel de posibil este să fie doar invenția unei minți speculative. Vi-l prezentăm și vă îndemnăm să-l cititți, chiar dacă nu-i dați credit, de dragul spectacolului.

Planul PSD de înlăturare a premierului

Scenariul pe care vi-l prezentăm vine să alimenteze tensiunile din . Potrivit unor surse, mai mult sau mai puțin social-democrate, PSD ar lua în calcul să depună o moțiune de cenzură împotriva premierului. Dacă guvernul va cădea, la votul din Parlament, președintele nu-l va mai putea nominaliza tot pe Ilie Bolojan să facă guvernul. Aceasta pentru că există o piedică de natură constituțională.

Concret, spun autorii scenariului, ar fi vorba despre o decizie a , nr. 85/2020. Povestea la care se face referire datează din 5 februarie 2020, când guvernul condus de Ludovic Orban a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 261 de voturi. La vremea respectivă, strategia PNL – eșuată – era să forțeze alegeri anticipate. Deci au contribuit la demiterea propriului guvern.

În ziua următoare, pe 6 februarie, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat premier, din nou, pe Ludovic Orban. Doar că judecătorii constituționali au spus „pas”. Aceștia au apreciat, în spiritul Constituției, că șeful statului trebuie să propună un alt premier care să aibă șanse să formeze rapid un alt guvern. Or, din moment ce Ludovic Orban a picat la vot, evident nu avea cum să mai strângă o majoritate parlamentară, în aceeași configurație.

Spunea CCR că un premier proaspăt demis de parlament, care nu are în spate o nouă alianță, contravine principiilor constituionale privind guvernare. Ceea ce duce la prelungirea crizei politice.

Cum va reacționa PSD la tensiunile din coaliție

Pornind de la situația prezentată mai sus, sursele din PSD spun că dacă tensiunile vor escalada, partidul ar putea depune o moțiune de cenzură. Iar dacă guvernul va cădea, președintele Nicușor Dan nu-l va mai putea nominaliza tot pe Bolojan ca premier al actualei coaliții politice. În aceste condiții, prima variantă este să fie nominalizat un alt premier, agreat și de PSD.

A doua variantă este ca , împreună cu PNL și USR caută o altă majoritate. Iar o altă majoritate presupune oficializarea alianței cu AUR. De altfel, există semnale, venite din PNL, că o nouă formulă de guvernare, susținută de partidul condus de George Simion este posibilă.

Ca să-l parafrazăm pe Ciprian Ciucu, primarul general, varianta guvernării cu AUR trebuie luată în considerare deoarece formațiunea a obținut 20% din voturile românilor. Mai mult decât PNL sau AUR. Într-un astfel de scenariu, acuzațiile cu privire la orientarea anti-europeană și anti-moldoveană a lui George Simion, sau legat de susținerea regimului putinist pică în plan secund. Interesele PNL-USR, de a continua guvernarea, devin prioritare în alegerea aliaților.

Scenariu PSD, deși nu imposibil de realizat, implică anumite necunoscute. Este evident că Ilie Bolojan, PNL și USR ar face orice să rămână să se mențină la putere. Inclusiv să se lase picați cu apă clocotită, vorba unui deputat USR. Totuși există și posibilitatea să treacă în opoziție. Caz în care social-democrații ar fi puși în situația să facă majoritate cu AUR. Sau, și mai rău, președintele s-ar putea vedea nevoit să aleagă un premier suveranist.

Varianta tehnocratului rezolvă tensiunile

O altă opțiune care se deschide, pornind de la acest scenariu, ar fi ca președintele Nicușor Dan să numească un premier independent, tehnocrat. Așa cum s-a înâmplat în 2015, când președintele Klaus Iohannis l-a numit pe Dacian Cioloș. Și, în ciuda propagandei care vorbește de „guvernarea zero” oricine va consulta datele statistice ale acelei perioade va constata că românii au dus-o cel mai bine în perioada 2015 – 2016.

Să nu uităm că, atunci, pPentru prima oară în istoria post-decembristă, România a reușit să îndeplinească criteriile de la Maastricht care ne-ar fi permis aderarea la euro. Din păcate, după „guvernarea zero” au venit specialiștii de la PSD, PNL și USR care au reușit să ne bage într-o nouă criză, cu tăieri de pensii și de salarii și creșteri de taxe și impozite.

De altfel, opțiunea unui premier tehnocrat a mai fost pe masa lui Nicușor Dan, atunci când Ilie Bolojan se prefăcea că nu-și dorește funcția.

PSD a inițiat consultare internă

Dat fiind că tensiunile din coaliția de guvernare se amplifică pe zi ce trece, PSD a anunțat că va iniția o consultare internă pe tema continuării guvernării. Până pe 20 aprilie, social-democrații vor avea mai multe discuții și întâlniri cu primari, miniștri și parlamentari. Iar la final se va ajunge la un vot pe tema continuării guvernării în actuala formulă de coaliție.

În acest context, Sorin Grindeanu a declarat că sunt „multe motive” pentru schimbarea premierului Bolojan. Mai mulți parlamentari și lideri ai partidului s-au pronunțat deja, public, împotriva continuării guvernării în actuala formulă.

Sorin Grindeanu, a avertizat miercuri seara că este pregătit să îi retragă pe miniștrii social-democrați din guvern și să ducă partidul în opoziție. Într-o declarație la RTV, a mai spus că nu va susține, din opoziție, un guvern minoritar și a sugerat că PNL a ajuns sau urmează să ajungă la o înțelgere cu AUR pentru susținerea parlamentară a unui cabinet Bolojan II.