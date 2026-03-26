BREAKING NEWS: Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților. Ordonanța pe criza combustibililor, adoptată, dar fără aviz

Guvernul a declarat oficial stare de criză pe piața carburanților și a adoptat ordonanța care introduce măsuri imediate pentru limitarea creșterii prețurilor și asigurarea aprovizionării. Ordonanța de urgență se aplică până la 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția pieței. Documentul nu are însă avizul Consiliului Legislativ, care este obligatoriu.

Urgență, dar după o săptămână. S-a adoptat ordonanța pe criza carburanților

În timp ce prețurile la pompă cresc de la o zi la alta, iar criza politică se amplifică, a decis în cele din urmă să adopte ordonanța pe criza carburanților. Greu, fără avizul obligatoriu de la Consiliul legislativ, fără scăderi de accize, cum voia PSD, fără scăderi de TVA cum voiau sindicaliștii. Dar pe placul patronatelor care au cerut să se umble la adaosul comercial. Să nu fie prea redus.

De asemenea, ordonanța pe criza carburanților are aviz negative de la Consiliul Economic și Social.

Plafonarea adaosului comercial pentru toți operatorii

Principala măsură adoptată este limitarea adaosului comercial pentru carburanți. Toți operatorii din lanțul petrolier – de la rafinare la distribuție și vânzare – sunt obligați să nu depășească nivelul mediu al adaosului practicat în anul 2025.

Măsura urmărește să oprească eventuale creșteri nejustificate de preț și să reducă riscul de speculă într-un moment de volatilitate ridicată.

Exporturile de motorină și țiței, sub control guvernamental

Executivul introduce și restricții asupra exporturilor de motorină și țiței. Acestea vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al autorităților.

Scopul este prioritizarea consumului intern, în special în condițiile în care România se confruntă cu un deficit de motorină și cu presiuni asupra aprovizionării.

Reguli relaxate pentru biocarburanți

Pentru a evita blocaje în lanțul de aprovizionare, Guvernul permite temporar comercializarea benzinei cu un conținut minim de 2% biocarburant.

Autoritățile susțin că această măsură este necesară pentru a asigura disponibilitatea carburanților pe piață în condiții de criză.

Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri

Ordonanța prevede sancțiuni severe pentru nerespectarea regulilor. Companiile care depășesc plafonul de adaos comercial pot fi amendate cu până la 1% din cifra de afaceri.

În cazul exporturilor fără aprobare, amenzile pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri, fiind însoțite și de confiscarea bunurilor.

Monitorizare strictă a pieței carburanților

Operatorii economici vor fi obligați să transmită lunar autorităților date privind prețurile și costurile. Informațiile vor fi analizate de , Consiliul Concurenței și ANPC.