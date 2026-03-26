Acasa » Economic » BREAKING NEWS: Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților. Ordonanța pe criza combustibililor, adoptată, dar fără aviz

BREAKING NEWS: Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților. Ordonanța pe criza combustibililor, adoptată, dar fără aviz

Adrian A
26 mart. 2026, 14:21
BREAKING NEWS: Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților. Ordonanța pe criza combustibililor, adoptată, dar fără aviz
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Urgență, dar după o săptămână. S-a adoptat ordonanța pe criza carburanților
  2. Plafonarea adaosului comercial pentru toți operatorii 
  3. Exporturile de motorină și țiței, sub control guvernamental
  4. Reguli relaxate pentru biocarburanți
  5. Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri
  6. Monitorizare strictă a pieței carburanților

Guvernul a declarat oficial stare de criză pe piața carburanților și a adoptat ordonanța care introduce măsuri imediate pentru limitarea creșterii prețurilor și asigurarea aprovizionării. Ordonanța de urgență se aplică până la 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția pieței. Documentul nu are însă avizul Consiliului Legislativ, care este obligatoriu.

Urgență, dar după o săptămână. S-a adoptat ordonanța pe criza carburanților

În timp ce prețurile la pompă cresc de la o zi la alta, iar criza politică se amplifică, Guvernul a decis în cele din urmă să adopte ordonanța pe criza carburanților. Greu, fără avizul obligatoriu de la Consiliul legislativ, fără scăderi de accize, cum voia PSD, fără scăderi de TVA cum voiau sindicaliștii. Dar pe placul patronatelor care au cerut să se umble la adaosul comercial. Să nu fie prea redus.

De asemenea, ordonanța pe criza carburanților are aviz negative de la Consiliul Economic și Social.

Plafonarea adaosului comercial pentru toți operatorii 

Principala măsură adoptată este limitarea adaosului comercial pentru carburanți. Toți operatorii din lanțul petrolier – de la rafinare la distribuție și vânzare – sunt obligați să nu depășească nivelul mediu al adaosului practicat în anul 2025.

Măsura urmărește să oprească eventuale creșteri nejustificate de preț și să reducă riscul de speculă într-un moment de volatilitate ridicată.

Exporturile de motorină și țiței, sub control guvernamental

Executivul introduce și restricții asupra exporturilor de motorină și țiței. Acestea vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al autorităților.

Scopul este prioritizarea consumului intern, în special în condițiile în care România se confruntă cu un deficit de motorină și cu presiuni asupra aprovizionării.

Reguli relaxate pentru biocarburanți

Pentru a evita blocaje în lanțul de aprovizionare, Guvernul permite temporar comercializarea benzinei cu un conținut minim de 2% biocarburant.

Autoritățile susțin că această măsură este necesară pentru a asigura disponibilitatea carburanților pe piață în condiții de criză.

Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri

Ordonanța prevede sancțiuni severe pentru nerespectarea regulilor. Companiile care depășesc plafonul de adaos comercial pot fi amendate cu până la 1% din cifra de afaceri.

În cazul exporturilor fără aprobare, amenzile pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri, fiind însoțite și de confiscarea bunurilor.

Monitorizare strictă a pieței carburanților

Operatorii economici vor fi obligați să transmită lunar autorităților date privind prețurile și costurile. Informațiile vor fi analizate de ANAF, Consiliul Concurenței și ANPC.

Citește și...
ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
Economic
ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
Scenariu șocant venit din PSD. Inflația va ajunge la 20%. Previziunile unui fost ministru de Finanțe
Economic
Scenariu șocant venit din PSD. Inflația va ajunge la 20%. Previziunile unui fost ministru de Finanțe
Ciprian Ciucu face curat în Primăria Capitalei. peste 700 de angajați din primărie pleacă acasă (VIDEO)
Economic
Ciprian Ciucu face curat în Primăria Capitalei. peste 700 de angajați din primărie pleacă acasă (VIDEO)
UPDATE: CCR a respins sesizările AUR privind bugetul pe 2026. Legea bugetului merge la promulgare la Nicușor Dan
Economic
UPDATE: CCR a respins sesizările AUR privind bugetul pe 2026. Legea bugetului merge la promulgare la Nicușor Dan
Consilierul lui Isărescu: „Cred că șoferii ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”. Oficialul BNR, reacție extrem de dură în criza prețurilor la carburanți: „Nu mă aștept să îmi crească popularitatea”
Economic
Consilierul lui Isărescu: „Cred că șoferii ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”. Oficialul BNR, reacție extrem de dură în criza prețurilor la carburanți: „Nu mă aștept să îmi crească popularitatea”
Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)
Economic
Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)
Sindicaliștii au bătut palma cu PSD și cer Guvernului reducerea accizelor la combustibili. Ba chiar și plusează și cer și micșorarea TVA (VIDEO)
Economic
Sindicaliștii au bătut palma cu PSD și cer Guvernului reducerea accizelor la combustibili. Ba chiar și plusează și cer și micșorarea TVA (VIDEO)
Calculul cinic al lui Ilie Bolojan. Statul câștigă enorm din taxele pe combustibili. De ce nu vrea Guvernul să reducă accizele
Economic
Calculul cinic al lui Ilie Bolojan. Statul câștigă enorm din taxele pe combustibili. De ce nu vrea Guvernul să reducă accizele
ING ia măsurile clare de siguranță după scurgerea de informații la o sucursală din Focșani
Economic
ING ia măsurile clare de siguranță după scurgerea de informații la o sucursală din Focșani
Cât dau pe combustibil românii care merg cu mașina la muncă. Sute de lei în plus față de începutul anului
Economic
Cât dau pe combustibil românii care merg cu mașina la muncă. Sute de lei în plus față de începutul anului
16:33 - Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
16:32 - Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
16:22 - Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
15:59 - Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
15:59 - Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism
15:57 - Newsweek: România – Turcia, meciul unei generații. „Misiunea Istanbul”, episodul 9. Povestea începe încă din 1923
15:40 - Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
15:31 - Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
15:26 - ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
15:05 - Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor