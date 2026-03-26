Povestea unei tinere din Barcelona, Noelia, a devenit un simbol al unei dezbateri sensibile la nivel european, după ce aceasta a ales să recurgă la eutanasie, în urma unui parcurs lung și dureros prin spitale și tribunale.

La doar 25 de ani, Noelia Castillo Ramos a ajuns în punctul în care a spus că nu mai poate continua, după ani de suferință fizică și psihică.

„Vreau pur și simplu să merg în pace și să nu mai sufăr”, a spus Noelia, în ultima sa apariție publică, potrivit .

Cum a ajuns cazul în instanță și de ce a durat 601 zile

Inițial, procedura ar fi trebuit să aibă loc în august 2024, după ce medicii și comisia oficială din Catalonia au confirmat că tânăra suferă de o afecțiune ireversibilă, însoțită de dureri severe.

Totul fusese aprobat.

Situația s-a schimbat însă radical în momentul în care tatăl ei a contestat decizia în instanță, blocând procesul. A urmat o perioadă lungă de lupte juridice, care au prelungit viața Noeliei cu 601 zile, în ciuda dorinței sale.

Dosarul a ajuns până la cele mai înalte instanțe din Spania și chiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar verdictul a fost același: dreptul de a decide asupra propriei vieți îi aparține.

Ce spune Noelia despre familia sa și suferința prin care a trecut

Cu doar o zi înainte de a muri, Noelia a vorbit deschis despre drama sa, care nu s-a limitat doar la durerea fizică.

„Nu mai pot cu această familie, nu mai pot cu durerile, nu mai pot cu tot ce mă macină în cap”, a spus ea.

Relațiile cu familia s-au deteriorat complet. Tatăl ei a încercat în mod constant să oprească procedura, deși, potrivit tinerei, legătura dintre ei dispăruse.

„Nu mă sună, nu îmi scrie. Atunci pentru ce mă vrea în viață?”, a întrebat tânăra.

Decizia finală a fost una radicală: va trece prin acest moment singură: „Nu vreau pe nimeni acolo. Nu vreau să mă vadă închizând ochii”.

Noelia a luptat să fie eutanasiată. Ce traume au dus la această alegere extremă

În spatele hotărârii se află un trecut marcat de episoade dificile. Noelia a crescut într-un mediu instabil și a trecut prin situații de abuz, ajungând inclusiv în grija statului.

În 2022, viața ei s-a schimbat dramatic după ce a fost victima unei agresiuni sexuale în grup.

La scurt timp după acel episod, a încercat să își ia viața, aruncându-se de la etajul cinci. A supraviețuit, însă cu o leziune medulară gravă și ireversibilă, care a lăsat-o paralizată de la brâu în jos și dependentă de tratamente pentru durere.

„Nu am chef de nimic, nici să ies, nici să mănânc, nici să trăiesc”, a mărturisit ea.

De ce a devenit acest caz un subiect major în Europa

Cazul Noeliei a depășit rapid dimensiunea personală și a generat o dezbatere amplă în societate.

Întrebările ridicate sunt dificile: Cine are ultimul cuvânt în astfel de situații? Poate familia interveni? Care este limita rolului statului?

Deși instanțele au confirmat dreptul ei, opiniile publice rămân împărțite.

La doar 25 de ani, Noelia Castillo Ramos își încheie viața în urma unei decizii validate de medici și de sistemul de justiție.

Pentru unii, gestul reprezintă o formă de libertate personală. Pentru alții, este o tragedie greu de acceptat.