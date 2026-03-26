Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate

Selen Osmanoglu
26 mart. 2026, 12:31
Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate
Sursă foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Efracție bine pusă la punct
  2. Descoperirea furtului și pagubele produse
  3. Anchetă în desfășurare

Sediul Primăriei Ivești a fost ținta unei spargeri, iar hoții au fugit cu aproximativ 90.000 de lei, bani proveniți din taxele și impozitele colectate de la localnici. Autorii au acționat rapid și organizat, reușind să dezactiveze sistemele de securitate și să distrugă echipamentele informatice înainte de a fura banii.

Efracție bine pusă la punct

Potrivit primelor informații, hoții au pătruns în clădire prin spatele acesteia, unde au tăiat cablurile electrice și au reușit să neutralizeze sistemele de securitate. Ulterior, aceștia au ajuns la seif, pe care l-au tăiat cu un flex, scrie ProLider FM.

După ce au sustras banii, aproximativ 90.000 de lei, proveniți din taxele și impozitele colectate în ultimele zile, hoții au abandonat seiful distrus pe holul instituției.

Descoperirea furtului și pagubele produse

Primarul comunei Ivești, Marcel Gheoca, a declarat pentru ProLider FM că a descoperit spargerea în zorii zilei, în jurul orei 6:30, când a ajuns la serviciu.

Edilul a găsit clădirea cu urme evidente de efracție, iar seiful era complet distrus. În plus, hoții au distrus și serverul video, încercând astfel să șteargă imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Anchetă în desfășurare

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și distrugere, iar ancheta este în plină desfășurare. Zona a fost izolată pentru ca specialiștii criminaliști să poată ridica probe și să stabilească modul exact în care s-a produs spargerea.

Surse apropiate anchetei susțin că autorii ar fi avut informații din interior, având în vedere modul rapid și precis în care au acționat.

Autoritățile încearcă acum să identifice făptașii și să recupereze prejudiciul, în timp ce cazul ridică semne de întrebare cu privire la securitatea instituțiilor publice locale.

