Aplicația Snapchat este vizată de o anchetă a care urmărește să facă dacă au fost respectate regulile de protecție a copiilor. Investigația va avea în vedere respectarea prevederilor din .

Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene

Comisia Europeană a lansat o pentru a stabili dacă aplicația Snapchat oferă o protecţie suficientă copiilor şi tinerilor care o utilizează, în temeiul legislaţiei UE, relatează dpa. Investigația are în vedere evaluarea mai multor suspiciuni încălcare a reglementărilor europene. Astfel, există informații că responsabilii Snapchat nu au reușit să împiedice copiii mici să utilizeze aplicația.

Minorii au fost expuși, susțin oficialii europeni, la o multitudine de riscuri, inclusiv tentative de cyber-grooming şi recrutare pentru activităţi infracţionale.

„De la grooming şi expunerea la produse ilegale până la setările contului care subminează siguranţa minorilor, Snapchat pare să fi trecut cu vederea faptul că Legea privind serviciile digitale impune standarde ridicate de siguranţă pentru toţi utilizatorii”, a declarat vicepreşedinta CE Henna Virkkunen.

Potrivit spuselor sale, odată cu această investigație, Comisia Europeană urmează să se edifice dacă au fost respectate reglementările adoptate la niveul UE.

„Prin această investigaţie, vom examina îndeaproape respectarea legislaţiei noastre”, a spus ea.

Investigația va urmări cinci direcții

Conform informațiilor furnizate de Comisia Europeană, investigaţia care vizează aplicația Snapchat va acoperi cinci domenii. Astfel, investigatorii au în vedere verificarea vârstei minime auto-stabilită de minorii care utilizează platforma.

Conform reglementărilor europene utilizatorii acestei ar trebui să aibă minim 13 ani pentru a accesa aplicația. Această restricție este de natură să protejeze minorii care ar putea fi contactaţi de utilizatori cu intenţii dăunătoare.

De asemenea, ancheta urmărește setările implicite de confidenţialitate, presupusa diseminare de conţinut care promovează vânzarea de produse ilegale şi instrumentul de raportare a conţinutului ilegal