Arad: Miros puternic de dejecții în oraș și împrejurimi. Autoritățile caută cauza

Selen Osmanoglu
26 mart. 2026, 10:43
Cuprins
  1. Localitățile afectate și reacția oamenilor
  2. Primarii caută explicații
  3. Ipoteze și verificări

Locuitorii municipiului Arad și ai localităților învecinate se plâng de două săptămâni de un miros persistent de dejecții, mai intens seara, care le afectează viața de zi cu zi. Primarii susțin că mirosul ar proveni de la îngrășăminte naturale folosite în agricultură, în timp ce oamenii cer autorităților verificări imediate.

Localitățile afectate și reacția oamenilor

Problema mirosului se resimte puternic în Arad, Vladimirescu, Horia, Șiria, Sâmbăteni și Păuliș. Localnicii au reclamat situația autorităților sau pe rețelele sociale, scrie Agerpres.

„Aerul este insuportabil de respirat, poate groaznic. Oare nimeni din conducerea comunei nu se sesizează? Ce fac cei de la Mediu? Seara nu poți aerisi casa din această cauză”, a scris un arădean pe un grup dedicat comunei Vladimirescu.

Unii comentatori spun că mirosul provine de la dejecțiile de animale împrăștiate pe terenurile arabile, ipoteză împărtășită și de autoritățile locale.

Primarii caută explicații

„Am sesizat Garda de Mediu chiar în această dimineață. Este posibil ca aceste mirosuri să vină de la îngrășăminte naturale folosite de unii fermieri. Probabil că unii se așteptau să vină ploi, care elimină mirosul, dar cum precipitațiile nu au mai căzut, a apărut această problemă”, a declarat primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag, pentru Agerpres.

Și primarul comunei Păuliș, Saul Sigheti, a explicat că nu a găsit sursa exactă: „De câteva zile se simte acest miros puternic de dejecții. Am căutat sursa, am fost în localitățile din comuna noastră, însă nu am găsit nimic. În urma unor discuții, am suspiciunea că sursa este în localitatea Horia (comuna Vladimirescu – n.r.), de la ceva îngrășăminte folosite în agricultură, dar nu e stabilit oficial.”

Ipoteze și verificări

În Arad, unii localnici au acuzat Stația de epurare a apelor, amintind că nămolul extras din canalizare a mai fost folosit în trecut ca îngrășământ. Reprezentanții Companiei de Apă Arad au precizat că această problemă nu are legătură cu stația de epurare, iar distribuirea nămolului are loc doar între iulie și octombrie.

Garda de Mediu a anunțat că a primit sesizări de la Primăria Vladimirescu și de la un cetățean din Horia joi dimineață și că urmează să demareze controale pentru a stabili cauza mirosului persistent.

Citește și...
Alertă meteo în Croația: cod roșu de ploi abundente și vânt. Cetățenii români, sfătuiți să fie prudenți
Eveniment
Alertă meteo în Croația: cod roșu de ploi abundente și vânt. Cetățenii români, sfătuiți să fie prudenți
Strategiile care ajută cumpărătorii să economisească online
Eveniment
Strategiile care ajută cumpărătorii să economisească online
Un cântec a salvat viața unui tânăr din Bacău care făcea scandal pe acoperișul unei magazii
Eveniment
Un cântec a salvat viața unui tânăr din Bacău care făcea scandal pe acoperișul unei magazii
Ziua și alerta pentru în Tulcea. O dronă s-a prăbușit în vecinătatea imediată a unei localități. Puțin a lipsit să se producă o tragedie
Eveniment
Ziua și alerta pentru în Tulcea. O dronă s-a prăbușit în vecinătatea imediată a unei localități. Puțin a lipsit să se producă o tragedie
Tânăr de 20 de ani, judecat pentru omor după un accident mortal. A fugit de poliție și era băut la volan
Eveniment
Tânăr de 20 de ani, judecat pentru omor după un accident mortal. A fugit de poliție și era băut la volan
Miniștrii de externe ai G7 se reunesc lângă Paris. Orientul Mijlociu și Ucraina, în centrul discuțiilor
Eveniment
Miniștrii de externe ai G7 se reunesc lângă Paris. Orientul Mijlociu și Ucraina, în centrul discuțiilor
CCR analizează sesizările AUR privind bugetul pe 2026. Acuzații de „încălcări flagrante” și proceduri accelerate
Eveniment
CCR analizează sesizările AUR privind bugetul pe 2026. Acuzații de „încălcări flagrante” și proceduri accelerate
Adunarea Generală a ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept ‘cea mai gravă crimă împotriva umanității’
Eveniment
Adunarea Generală a ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept ‘cea mai gravă crimă împotriva umanității’
Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile
Eveniment
Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile
Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii
Eveniment
Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii
