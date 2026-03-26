Locuitorii municipiului Arad și ai localităților învecinate se plâng de două săptămâni de un miros persistent de dejecții, mai intens seara, care le afectează viața de zi cu zi. Primarii susțin că mirosul ar proveni de la îngrășăminte naturale folosite în , în timp ce oamenii cer autorităților verificări imediate.

Localitățile afectate și reacția oamenilor

Problema mirosului se resimte puternic în Arad, Vladimirescu, Horia, Șiria, Sâmbăteni și Păuliș. Localnicii au reclamat situația autorităților sau pe rețelele sociale, scrie Agerpres.

„Aerul este insuportabil de respirat, poate groaznic. Oare nimeni din conducerea comunei nu se sesizează? Ce fac cei de la Mediu? Seara nu poți aerisi casa din această cauză”, a scris un arădean pe un grup dedicat comunei Vladimirescu.

Unii comentatori spun că mirosul provine de la dejecțiile de animale împrăștiate pe terenurile arabile, ipoteză împărtășită și de autoritățile locale.

Primarii caută explicații

„Am sesizat Garda de Mediu chiar în această dimineață. Este posibil ca aceste mirosuri să vină de la îngrășăminte naturale folosite de unii fermieri. Probabil că unii se așteptau să vină ploi, care elimină mirosul, dar cum precipitațiile nu au mai căzut, a apărut această problemă”, a declarat primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag, pentru Agerpres.

Și primarul comunei Păuliș, Saul Sigheti, a explicat că nu a găsit sursa exactă: „De câteva zile se simte acest miros puternic de dejecții. Am căutat sursa, am fost în localitățile din comuna noastră, însă nu am găsit nimic. În urma unor discuții, am suspiciunea că sursa este în localitatea Horia (comuna Vladimirescu – n.r.), de la ceva îngrășăminte folosite în agricultură, dar nu e stabilit oficial.”

Ipoteze și verificări

În Arad, unii localnici au acuzat Stația de epurare a apelor, amintind că nămolul extras din canalizare a mai fost folosit în trecut ca îngrășământ. Reprezentanții Companiei de Apă Arad au precizat că această problemă nu are legătură cu stația de epurare, iar distribuirea nămolului are loc doar între iulie și octombrie.

Garda de Mediu a anunțat că a primit sesizări de la Primăria Vladimirescu și de la un cetățean din Horia joi dimineață și că urmează să demareze controale pentru a stabili cauza mirosului persistent.