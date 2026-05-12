B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”

Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”

Ana Maria
12 mai 2026, 12:54
Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: Îmi asum înjurăturile
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. De ce deschide Primăria mai multe șantiere simultan
  2. Cât vor dura lucrările și ce zone sunt vizate
  3. Ce spune Ciprian Ciucu despre traficul din București
  4. Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ce se întâmplă cu Herăstrăul și pasajele
  5. Ce pariu face primarul cu bucureștenii

Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru o perioadă lungă de disconfort, avertizează primarul general Ciprian Ciucu, care spune că orașul va intra într-o etapă amplă de lucrări de infrastructură ce se vor întinde pe următorii 4-5 ani. Edilul susține că măsurile sunt inevitabile dacă administrația vrea să modernizeze Capitala și să nu piardă fondurile europene disponibile.

Primarul a explicat că administrația a fost nevoită să deschidă simultan mai multe șantiere pentru reabilitarea infrastructurii de transport și a rețelelor subterane, chiar dacă decizia va genera nemulțumiri.

Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. De ce deschide Primăria mai multe șantiere simultan

Potrivit edilului, multe dintre lucrările necesare au fost amânate ani la rând, iar infrastructura Capitalei a ajuns într-un punct critic. În plus, întârzierea proiectelor ar fi însemnat pierderea finanțărilor europene.

„Pe anumite zone nu s-au făcut (reabilitări) de 50-60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii. De asta e în halul în care e și oamenii evită transportul în comun. Huruie tramvaiele de se strică pe liniile care merg, pe beton. Ați văzut că sunt ondulate liniile.

Dacă nu făceam acest lucru, pierdeam banii europeni. Avem 50 de kilometri de linie de tramvai pentru care avem nevoie de mai mult timp pentru execuție, întrucât trebuie să înlocuim și rețelele de dedesubt: apă-canal, gaze, termoficare.

Am fost pus în fața deciziei de a deschide toate șantierele odată, pentru că sunt întârziate. Trebuiau deschise în urmă cu trei ani, cu doi ani, cu un an.

Le deschidem, facem proiectele, terminăm la timp și nu pierdem banii.

Și îmi asum înjurăturile. Pentru că e cu înjurături. Întotdeauna când ai șantiere, e cu înjurături.”, a declarat Ciucu, la Euronews România, potrivit Știripesurse.

Cât vor dura lucrările și ce zone sunt vizate

Primarul a precizat că durata lucrărilor diferă în funcție de complexitatea fiecărui proiect. În anumite zone, simpla modernizare a liniilor de tramvai nu este suficientă, pentru că trebuie înlocuite și rețelele subterane de utilități.

Potrivit acestuia, unele intervenții ar putea dura doi sau chiar trei ani, iar imaginea de ansamblu este una clară: Capitala va rămâne un mare șantier pentru următorii ani.

Ce spune Ciprian Ciucu despre traficul din București

Edilul recunoaște că traficul va avea de suferit și mai mult, însă spune că lipsa intervențiilor ar produce efecte și mai grave pe termen lung.

„În orașul acesta nu s-au făcut lucrări semnificative de 20 – 30 de ani. Poate în anumite zone nu s-au făcut de 50 – 60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii (…)
Podul Basarab o să intre și vara asta (în reparații, n.r). O să fie probleme. L-am recepționat. Are probleme. În sfârșit, după 20 de ani l-am recepționat. Am reușit să fac lucrul ăsta într-un termen scurt.

Infrastructura colapsează. Nu mai ține. Liniile de tramvai au 50 de ani. Și-au depășit de trei ori durata de viață. La fel, rețeaua de termoficare.

Prefer să nu blochez lucrurile, ci să le grăbesc. Îmi asum înjurăturile și îmi cer scuze. Îmi pare rău pentru disconfortul oamenilor, dar aceasta este calea corectă.”

Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ce se întâmplă cu Herăstrăul și pasajele

Primarul a vorbit și despre alte proiecte urgente, inclusiv reabilitarea pasajelor cu risc seismic și lucrările din parcul Herăstrău.

„Cad maluri în apă. Se surpă. Apa a mâncat malurile. Trebuie să îl punem (lacul, n.r.) în siguranță. E mizerie pe fund. Trebuie să îl curățăm, să-l decolmatăm. Sunt multe lucruri de făcut.
Am deblocat Herăstrăul. Am semnat autorizația de construire. În trei săptămâni ne putem apuca.”

Ciprian Ciucu spune că urmează să decidă dacă lucrările la lacul Herăstrău vor începe imediat, ceea ce ar putea însemna restricții chiar în sezonul cald, sau dacă intervențiile vor fi amânate pentru a permite bucureștenilor să mai beneficieze de parc în această vară.

Ce pariu face primarul cu bucureștenii

Edilul susține că, deși perioada următoare va fi una dificilă, rezultatele finale vor justifica disconfortul.

„Fac acest pariu ca Traian Băsescu – pentru că și el a avut multe șantiere deschise în timpul mandatului domniei sale – că bucureștenii vor înțelege. Și la Oradea au fost șantiere și oamenii înjurau, dar după ce s-a terminat, le-a plăcut cum arată orașul.

Și în București vor urma patru-cinci ani de șantiere. Dar orașul, după patru-cinci ani, va fi scos la lumină și vom fi mândri de el și se va schimba semnificativ în bine.”

Tags:
Citește și...
Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
Politică
Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
Politică
Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”
Politică
Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”
Surse: Scenariile pentru viitorul guvern: Varianta pe care PSD vrea să o evite sub orice formă
Politică
Surse: Scenariile pentru viitorul guvern: Varianta pe care PSD vrea să o evite sub orice formă
Îl mai numește premier pe Ilie Bolojan? Ce a răspuns Nicușor Dan și ce condiție a impus: „Eu nu fac experimente” (VIDEO)
Politică
Îl mai numește premier pe Ilie Bolojan? Ce a răspuns Nicușor Dan și ce condiție a impus: „Eu nu fac experimente” (VIDEO)
Și-a schimbat Nicușor Dan retorica față de UE? Cum explică discursul controversat de Ziua Europei „Dacă ne uităm la Europa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri” (VIDEO)
Politică
Și-a schimbat Nicușor Dan retorica față de UE? Cum explică discursul controversat de Ziua Europei „Dacă ne uităm la Europa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri” (VIDEO)
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
Externe
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările de la Cotroceni. Răspunsul său, întrebat care e diferența între PSD și AUR (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările de la Cotroceni. Răspunsul său, întrebat care e diferența între PSD și AUR (VIDEO)
Să fie un semn al distanțării de UE? De ce tot folosește Nicușor Dan termenul „pro-occidental” și nu „pro-european”: Asta e formula corectă pe care o voi utiliza în continuare” (VIDEO)
Politică
Să fie un semn al distanțării de UE? De ce tot folosește Nicușor Dan termenul „pro-occidental” și nu „pro-european”: Asta e formula corectă pe care o voi utiliza în continuare” (VIDEO)
Nicușor Dan, despre formarea noului guvern: Nu vom face experimente. Exclud anticipatele / Când au loc consultările oficiale cu partidele la Cotroceni (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre formarea noului guvern: Nu vom face experimente. Exclud anticipatele / Când au loc consultările oficiale cu partidele la Cotroceni (VIDEO)
Ultima oră
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
13:03 - Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
12:52 - Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
12:40 - UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
12:38 - Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”
12:23 - Surse: Scenariile pentru viitorul guvern: Varianta pe care PSD vrea să o evite sub orice formă