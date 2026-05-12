Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru o perioadă lungă de disconfort, avertizează primarul general Ciprian Ciucu, care spune că orașul va intra într-o etapă amplă de lucrări de infrastructură ce se vor întinde pe următorii 4-5 ani. Edilul susține că măsurile sunt inevitabile dacă administrația vrea să modernizeze Capitala și să nu piardă fondurile europene disponibile.

Primarul a explicat că administrația a fost nevoită să deschidă simultan mai multe șantiere pentru reabilitarea infrastructurii de transport și a rețelelor subterane, chiar dacă decizia va genera nemulțumiri.

Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. De ce deschide Primăria mai multe șantiere simultan

Potrivit edilului, multe dintre lucrările necesare au fost amânate ani la rând, iar infrastructura Capitalei a ajuns într-un punct critic. În plus, întârzierea proiectelor ar fi însemnat pierderea finanțărilor europene.

„Pe anumite zone nu s-au făcut (reabilitări) de 50-60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii. De asta e în halul în care e și oamenii evită transportul în comun. Huruie tramvaiele de se strică pe liniile care merg, pe beton. Ați văzut că sunt ondulate liniile.

Dacă nu făceam acest lucru, pierdeam banii europeni. Avem 50 de kilometri de linie de tramvai pentru care avem nevoie de mai mult timp pentru execuție, întrucât trebuie să înlocuim și rețelele de dedesubt: apă-canal, gaze, termoficare.

Am fost pus în fața deciziei de a deschide toate șantierele odată, pentru că sunt întârziate. Trebuiau deschise în urmă cu trei ani, cu doi ani, cu un an.

Le deschidem, facem proiectele, terminăm la timp și nu pierdem banii.

Și îmi asum înjurăturile. Pentru că e cu înjurături. Întotdeauna când ai șantiere, e cu înjurături.”, a declarat , la Euronews România, potrivit .

Cât vor dura lucrările și ce zone sunt vizate

Primarul a precizat că durata lucrărilor diferă în funcție de complexitatea fiecărui proiect. În anumite zone, simpla modernizare a liniilor de tramvai nu este suficientă, pentru că trebuie înlocuite și rețelele subterane de utilități.

Potrivit acestuia, unele intervenții ar putea dura doi sau chiar trei ani, iar imaginea de ansamblu este una clară: Capitala va rămâne un mare șantier pentru următorii ani.

Ce spune Ciprian Ciucu despre traficul din București

Edilul recunoaște că traficul va avea de suferit și mai mult, însă spune că lipsa intervențiilor ar produce efecte și mai grave pe termen lung.

„În orașul acesta nu s-au făcut lucrări semnificative de 20 – 30 de ani. Poate în anumite zone nu s-au făcut de 50 – 60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii (…)

Podul Basarab o să intre și vara asta (în reparații, n.r). O să fie probleme. L-am recepționat. Are probleme. În sfârșit, după 20 de ani l-am recepționat. Am reușit să fac lucrul ăsta într-un termen scurt.

Infrastructura colapsează. Nu mai ține. Liniile de tramvai au 50 de ani. Și-au depășit de trei ori durata de viață. La fel, rețeaua de termoficare.

Prefer să nu blochez lucrurile, ci să le grăbesc. Îmi asum înjurăturile și îmi cer scuze. Îmi pare rău pentru disconfortul oamenilor, dar aceasta este calea corectă.”

Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ce se întâmplă cu Herăstrăul și pasajele

Primarul a vorbit și despre alte proiecte urgente, inclusiv reabilitarea pasajelor cu risc seismic și lucrările din parcul Herăstrău.

„Cad maluri în apă. Se surpă. Apa a mâncat malurile. Trebuie să îl punem (lacul, n.r.) în siguranță. E mizerie pe fund. Trebuie să îl curățăm, să-l decolmatăm. Sunt multe lucruri de făcut.

Am deblocat Herăstrăul. Am semnat autorizația de construire. În trei săptămâni ne putem apuca.”

Ciprian Ciucu spune că urmează să decidă dacă lucrările la lacul Herăstrău vor începe imediat, ceea ce ar putea însemna restricții chiar în sezonul cald, sau dacă intervențiile vor fi amânate pentru a permite bucureștenilor să mai beneficieze de parc în această vară.

Ce pariu face primarul cu bucureștenii

Edilul susține că, deși perioada următoare va fi una dificilă, rezultatele finale vor justifica disconfortul.

„Fac acest pariu ca Traian Băsescu – pentru că și el a avut multe șantiere deschise în timpul mandatului domniei sale – că bucureștenii vor înțelege. Și la Oradea au fost șantiere și oamenii înjurau, dar după ce s-a terminat, le-a plăcut cum arată orașul.

Și în București vor urma patru-cinci ani de șantiere. Dar orașul, după patru-cinci ani, va fi scos la lumină și vom fi mândri de el și se va schimba semnificativ în bine.”