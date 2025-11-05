B1 Inregistrari!
Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane

Adrian Teampău
05 nov. 2025, 18:25
Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane
Parfumuri sursa foto: Poliția de Frontieră
Cuprins
  1. Captură de parfumuri contrafăcute
  2. Ce spun anchetatorii

Captură de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă estimată la 15 milioane de lei, descoperite de poliţişti la percheziţii, în Bucureşti şi Ilfov. Trei persoane au reţinute pentru infracţiuni economice.

Captură de parfumuri contrafăcute

Peste 32.100 de parfumuri falsificate, estimate la aproape 15 milioane de lei au fost descoperite de poliţişti. Această captură de parfumuri contrafăcute a fost făcută în urma unei ample operațiuni în București și Ilfov. Polițiștii au descins la 17 locații, pentru percheziții, aparținând reprezentanților unor societăți comerciale.

Aceștia vindeau parfumuri într-un complex comercial din Sectorul 2. Flacoanele scoase la vânzare aveau etichete identice cu cele ale unor branduri de lux, protejate pe teritoriul României.

În urma operațiunii, trei persoane au fost audiate şi apoi reţinute de poliţişti pentru mai multe infracţiuni economice. Ancheta a fost realizată de polițiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Dosarul vizează punerea în circulaţie de produse contrafăcute, deţinerea în afara antrepozitului fiscal fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi punerea în circulaţie de produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Ce spun anchetatorii

În cadrul anchetei penale, declanşată cu sprijinul Autorităţii Vamale Române, au fost făcute mai multe percheziții. Captură de parfumuri contrafăcute. Autoritățile au găsit și ridicat peste 32.100 de parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 14.470.000 de lei. Anchetatorii au mai descoperit o armă neletală, aproximativ 5.000 de ţigarete netimbrate şi mai multe sume de bani, în lei şi valută.

De asemenea, în locuințele suspecților au fost descoperite spaţii special amenajate pentru depozitarea produselor contrafăcute.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase. Au fost implicați și polițiști din cadrul Secţiilor 6 – 9 şi 28 Poliţie, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română.

