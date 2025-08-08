Clubul Bellagio din Mamaia, epicentrul petrecerilor extravagante de la malul mării în anii 2010, a fost mistuit de flăcări. Pentru că era abandonată de ani de zile, clădirea nu mai era racordată la utilităţi, ceea ce i-a făcut pe pompieri să înțeleagă că incendiul a fost pus de cineva.

Cuprins:

Ce le-a îngreunat misiunea pompierilor De ce a rămas clubul în paragină, deși avea succes

Ce le-a îngreunat misiunea pompierilor

De doar câteva minute a fost nevoie pentru ca clubul să fie înghițiti de flăcări și transformat în scrum. Sfârșitul unei era s-a petrecut sub ochii a sute de turiști speriați că flăcările s-ar putea extinde la hotelul din apropiere.

Misiunea pompierilor nu a fost deloc ușoară pentru că incendiul s-a răspândit rapid, cuprinzând întreaga clădire a fostului club. În plus, pentru că hidranții din zonă nu funcționează, salvatorii s-au văzut nevoiți să tragă apă Lacul Sutghiol care este pe partea cealaltă a bulevardului, relatează .

Cât despre ceea ce a dus la pornirea incendiului, autoritățile susțin că a fost provocat intenționat.

„Având în vedere că vorbim de un obiectiv care nu era racordat la ultilităţi, colegii mei au exclus toate cauzele tehnice posibile. Cauza incendiul a fost stabilită ca fiind acţiunea iresponsabilă a unor persoane”, a declarat Ana-Maria Stoica, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea.

De ce a rămas clubul în paragină, deși avea succes

era printre principalele atracții de pe în ceea ce privea distracţie de noapte. în perioada sa de glorie, 2010-2015, în weekend, aveau loc petreceri luxoase, cu dansatori la bară şi jocuri de lumini.

Clubul din Mamaia a fost ridicat fără autorizație de construcție, iar odată ce a fost emis un ordin de demolare, propietarul său, omul de afaceri George Ilie, a decis să-l abandoneze. El închiriase terenul de la Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Instituţia nu a demolat clădirea din lipsă de fonduri, ceea ce i-a atras și o amendă.

„Primăria Constanţa trebuia şi putea să ia acel imobil cu totul în administrare cu o singură condiţie legală, ca în viitoare construcţie pe care o va face acolo să aibă, să funcţioneze şi un cinematograf. Primăria Constanţa a tergiversat preluarea acestui imobil din motive cunoscute doar de ei”, a explicat prin telefon ministrul Culturii, András Demeter.