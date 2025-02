Cât câștigă un român costumat în urs panda în Italia. El nu cere bani

Un român a găsit o metodă foarte eficientă de a face bani fără prea mult efort și apelând la simpatia oamenilor. Bărbatul și-a cumpărat un 400 de euro și se plimbă îmbrăcat așa pe stradă, alături de o boxă portabilă și bucură trecătorii.

Cum face românul costumat în panda bani

Acesta a fost foarte surprins când a văzut că metoda lui chiar dă roade și că părinții și copiii se opresc la el să facă poze, conform

Bărbatul nu cere bani în mod direct, ci se bazează pe simpatia oamenilor care vor să îi ofere o mică atenție. Mai mult, este o strategie prin care el este ferit de amenzi pentru că nu le cere oamenilor bani.

„Sunt pe stradă cu lumea. Aici sunt banii. Uite, frate! Probabil sunt 120-130 de euro, maxim 150 de euro. Nu e nici o țeapă, nu e nimic fals. Ce să vă zic mai mult de atât? Practic, faci bani cu copiii și cu părinții. Oamenii donează o grămadă. Poliția te lasă în pace, n-are treabă cu tine. Dacă ai face alte combinații pe stradă, s-ar lua poliția de tine. Cu asta nu se ia nimeni de tine, pentru că vin părinții și copiii la tine și se bucură. Trebuie, în schimb, să fii atent la alții, să nu-ți fure banii pe care îi donează oamenii. E plin de oameni care stau la cerșit și, dacă nu ești atent, te lasă fără bani. Păcat că mi s-a stins boxa, că mai stăteam. Doar că s-a făcut frig și nici nu prea mai este lume. Garantat că faci 300 de euro pe zi,” a mai spus acesta.

Acesta lucrează ca șofer

După ce a adunat ceva bani, merge acasă să numere bani cu soția și copilul său. Deși pare ușor, este puțin mai dificil să numere bani pentru că lumea lasă monede și bancnote mici.

„Sper sincer să fie în această grămadă măcar 130 de euro, ca să-mi rămână măcar 100 de euro curați în buzunar pentru că 30 de euro am dat pe drum și pe mâncare. (…) Deci avem în total 151 de euro. Am estimat bine, chiar am câștigat cu 20 de euro în plus față de cât mă așteptam”, spune el.

Cu toate acestea, bărbatul nu se bazează doar pe costumul său de urs panda pentru a-și câștiga existența. El este șofer pe camion și se costumează doar în timpul liber pentru a câștiga mai mulți bani.