Prognoza meteo pentru 23 aprilie

Joi, 23 aprilie, creștinii ortodocși prăznuiesc o mare sărbătoare, ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Pentru mulți, purtători ai acestui nume, este un prilej de petrecere cu rudele și prietenii. De aceea și-ar fi dorit o vreme frumoasă, caldă, potrivită ieșirilor în natură. Din păcate, prognoza meteo pentru această zi arată altfel.

Vremea, așa cum arată estimările , va fi instabilă, joi, 23 aprilie, în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla cu putere, iar cerul va fi variabil, potrivit ANM. De asemenea, ploile vor fi caracteristice acestei zile.

În Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și sud-vestul Olteniei, precum și în nord-estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va sufla cu intensificări ce vor atinge frecvent 50–70 km/h. Viteza vântului și, implicit, senzația de frig se va accentua în nord-estul țării, în județele Botoșani, Iași și în zona joasă a județului Suceava. Aici, rafalele pot atinge viteze de până la 70–90 km/h.

La munte, vântul va bate cu putere pe tot parcursul zilei, cu viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.600 de metri, în Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, rafalele pot ajunge chiar și la 90–130 km/h.

Unde va fi vremea mai caldă

Prognoza meteo arată că cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile vor fi slabe și izolate, în special în nord-est, sud și la munte. La altitudini mari, precipitațiile pot fi mixte.

Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, cu maxime între 10 și 19 grade. Potrivit ANM, vor fi cuprinse între -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 9 grade pe litoral.

Dimineața, pe arii restrânse, se va forma ceață, iar în zonele intracarpatice și deluroase poate apărea local și brumă.

Prognoza meteo pentru București

În municipiul București, vremea se încălzește ușor, iar cerul va fi variabil. Prognoza meteo arată că vântul va avea intensificări temporare, atingând 45–50 km/h în timpul zilei, Pe timpul nopții se așteaptă ca intensitatea să slăbească.

Temperatura maximă, în București, va urca până la 18–19 grade, iar valorile minime vor coborî spre 4–7 grade.