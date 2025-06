Cât costă mâncarea la localul lui Rică Răducanu, de pe litoralul românesc: “Avem prețuri bune, comparativ cu cei de la concurență”

, fostul portar al echipei de fotbal , a confirmat că va fi și în acest an prezent pe litoral, la localul deținut de famila sa.

„Am pensie mică, așa că petrec vacanța de vară la mare”

În preț intră, ca bonus, autograful fostului portar al Rapidului.

„Tot aici, la terasa Sirena, din zona La Steaguri, mă găsiți. Vă mai spun o poantă, un banc, dau și autografe, fac poze cu turiștii, uneori mai și servesc la mese. Muncesc. Păi, unde să mă duc?

Am pensie mică, așa că petrec vacanța de vară la mare, aici, la Neptun, ajut la bunul mers al afacerii familiei. Avem prețuri bune, comparativ cu cei de la concurență, nu s-au majorat cu mult, față de 2024”, a declarat Rică Răducanu pentru .

„Acest local este o afacere de familie, Rică este administrator-șef”

Bucătarul localului este Costică, verișorul lui Rică Răducanu. El a dezvăluit ce bunătăți tradiționale vor putea savura turiștii în localul lor, dar și cât costă meniul.

„Avem în meniu și bunătăți tradiționale, nu s-au scumpit cu mult, cu un leu până la patru lei. Un mic costă 5 lei, cam ca în Piața Obor, ciorba de burtă este la prețul de 25 de lei, anul trecut era 22 de lei, deci o majorare cu trei lei.

Ciorba de pește era la 20 de lei, acum costă 24 de lei. Iar pomana porcului, cu carne și mămăliguță costă 35 de lei, e cât în 2024. Acest local este o afacere de familie, Rică este administrator-șef, el ne spune ce să facem, se ocupă și de turiști, le dă autografe. Lumea vine și de dragul lui, aici, la noi, dar și pentru mâncarea delicioasă, o facem cu suflet”, a precizat bucătarul.

„Ar trebui să mă operez la genunchi, așa zic medicii, dar mi-e tare teamă, la vârsta mea”

Rică Răducanu a mai discutat și despre starea lui de sănătate și cu ce probleme se confruntă:

„Am probleme cu picioarele, se mai umflă, mă cam doare genunchiul, am cartilajele distruse, pășesc mai greu. În rest, mă descurc, sunt bine. Voi face niște proceduri, la genunchi, la Neptun și la Mangalia sunt niște baze excelente de tratament, îmi mai ameliorează durerile. La Mangalia nu am nevoie de cazare, căci acolo am un apartament. Ar trebui să mă operez la genunchi, așa zic medicii, dar mi-e tare teamă, la vârsta mea. În plus, și recuperarea este grea. Timp de câteva luni, trebuie să stai numai în pat”.