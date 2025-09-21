B1 Inregistrari!
Cât costă să petreci sărbătorile de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul pentru o noapte poate ajunge și la 4 cifre

Cât costă să petreci sărbătorile de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul pentru o noapte poate ajunge și la 4 cifre

B1.ro
21 sept. 2025, 16:14
Cât costă să petreci sărbătorile de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul pentru o noapte poate ajunge și la 4 cifre
Cuprins
  1. De ce facilități dispune hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov
  2. Cât costă o cameră la hotelul Simona Halep
  3. Cât costă un sejur de Revelion în cele mai populare stațiuni de la munte
  4. Ce contează pentru turiști atunci când aleg unde să se cazeze
  5. De când au început românii să-și rezerve vacanțele de iarnă

Românii au început căutările pentru vacanța de iarnă. Puțini știu că și Simona Halep are mai multe pensiuni și hoteluri, unul dintre acestea fiind situat chiar în Poiana Brașov. Deși hotelul care îi paortă numele marei campioane este refugiul perfect din inima munților, prețul unui sejur nu este chiar pentru toate buzunarele.

 

 

De ce facilități dispune hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Simona Halep nu a făcut performanță doar în sport, ci și în business. Hotelul ei din Poiana Brașov nu duce niciodată lipsă de oaspeți, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când întreaga stațiune se transformă într-un magnet pentru turiști. Peisajele și serviciile premium atrag oamenii în număr mare, chiar dacă tarifele nu sunt tocmai accesibile.

Turiștii care ajung la hotelul Simona Halep din Poiana Brașov se bucură nu doar de camere cu priveliști montane spectaculoase, ci și de un restaurant internațional cu preparate de top, precum și un centru spa dotat cu saună, jacuzzi și zonă de wellness. Oaspeții care își doresc să aibă parte de experiențe relaxante și exclusiviste, pot încerca tratamentul Sun&Set Harmony Massage, dușul emoțional sau fântâna de gheață. De asemenea, hotelul dispune de sală de fitness, club de noapte și room-service.

Cât costă o cameră la hotelul Simona Halep

Totuși, cei care își doresc o astfel de vacanță, trebuie să scoată bani frumoși din buzunar. În luna decembrie, tarifele pentru o cameră dublă variază între 975 de lei și 1.530 de lei per noapte, în funcție de tipul camerei și de facilitățile incluse. Prețul este calculat pentru două persoane și include micul dejun, servit în stil bufet, continental sau italian, potrivit Cancan.

Hotelul se află la doar câțiva kilometri de atracții populare, precum Dino Parc și The White Tower.

Cât costă un sejur de Revelion în cele mai populare stațiuni de la munte

Ofertele sunt variate și răspund unei game de nevoi și dorințe. În Poiana Brașov, un sejur de trei nopți, de Revelion, costă între 2.000 și 10.000 de lei de persoană. Pe Valea Prahovei, prețul unui sejur se încadrează între 1.500 și 6.000 de lei. În Bucovina, pachetele includ 5 nopți și pornesc, în medie de la 2.000 lei.

Hotelierii sunt dornici să atragă familii cu copii, fapt pentru care pregătesc ateliere, concursuri și activități creative, sub supravegherea personalului.

Ce contează pentru turiști atunci când aleg unde să se cazeze

În continuare, prețul rămâne unul dintre factorii care influențează decizia turiștilor. Însă, nu numai asta. Unii se orientează după serviciile pe care le pun la dispoziție unitățile de cazare. Cu atât mai mult cu cu cât, nu toți cei care ajung la munte iarna sunt pasionați de schi sau alte sporturi de sezon.

„Contează și prețul, dar contează și ce serviciu oferă”, a spus un turist.

„Am prefera o zonă cu spa, unde să beneficiem de tratamente”, a mai spus un altul.

De când au început românii să-și rezerve vacanțele de iarnă

Ca să fie mai atractivi pentru turiști, unii antreprenori au apelat la tactici diferite față de anii trecuți. Unii au decis să reducă durata sejurului de Revelion la trei nopți, în timp ce alții o oferă pe cea de-a patra gratuit. De asemenea, promit ca fiecare seară să fie marcată de o cină festivă și muzică live.

Poiana Brașov, emblema turismului montan românesc, rămâne în continuare una dintre cele mai căutate stațiuni pentru vacanțele de iarnă. Fiind conștienți de popularitatea zonei, au fost oameni care și-au rezervat locul încă de la începutul anului acesta, chiar din prima zi.

Când se termină un Revelion și începe un nou an, își rezervă pentru anul viitor”, a declarat Laura Ursu, reprezentanta unui hotel, pentru Știrile ProTV.

„În acest moment, gradul de ocupare este de 50% și cerința este în creștere”, a spus și Adriana Cernat, recepționeră.

