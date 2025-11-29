Persoanele nerăbdătoare de venirea Crăciunului au, începând de ieri seară, ocazia să se bucure de spiritul sărbătorilor la Târgurile de Crăciun din București. Printre cele care s-au deschis deja se numără West Side Christmas din Sectorul 6 și Winter Wonderland din Sectorul 3. Vremea nefavorabilă nu i-a putut convinge pe bucureșteni să stea în case, astfel că un număr mare de oameni s-au bucurat de atracțiile de la târguri. Cu o zi mai târziu, adică în cursul serii de sâmbătă, se va deschide și marele Târg de Crăciun București, organizat de .

Cât costă un pahar cu vin fiert sau turta dulce la Târgurile de Crăciun din București

Târgurile de Crăciun impresionează nu doar prin lumini și , ci prin atmosfera caldă și primitoare. Mirosurile îmbătătoare, de scorțișoară și preparate tradiționale fac ca oamenii să reziste cu greu poftelor. Un aspect care i-ar putea, însă, da înapoi din a-și cumpăra bunătăți culinare sunt prețurile.

La Târgul West Side Christmas, vizitatorii își pot alege ceva de mâncat sau băut din cele 60 de căsute. Ca să facă față mai bine frigului, oamenii pot începe cu un vin fiert. Prețul unui pahar este, în medie, 17 lei. O gustare preferată de cei mici și cei mari deopotrivă este și turta dulce. Un astfel de desert costă între 15 și 30 de lei, în funcție de model și mărime. La capitolul dulciuri, și gogoșile cu cremă sunt o opțiune populară printre vizitatori. Prețul pentru una este de 24 de lei.

„Produse tradiționale, tradiționala turtă dulce, cu ciocolată de casă, halviță, nuga, covrigi și acadele pentru copii. […] Cea mai ieftină turtă dulce la noi costă 15 lei, și nuga începe de la 12 lei, la fel și ciocolata de casă” a mai spus un comerciant, pentru Observator News.

Vizitatorii pot să plece de la Târg și cu un suvenir sau o decorațiune pentru Crăciun, unele fiind chiar realizate manual de comercianți.

Cum justifică comercianții prețurile ridicate

Deși prețurile pot face ca produsele să fie inaccesibile pentru vizitatori, comercianții au o justificare. Taxele pe care trebuie să le plătească sunt din ce în ce mai mari, pe an ce trece.

„Noi am încercat să păstrăm prețurile de vreo 3 ani, 4, dar cumva anul acesta am fost forțați să punem puțin la preț. Am încercat pe cât posibil să nu le facem inaccesibile pentru că sunt niște produse pe care toată lumea ar trebui să le guste”, a explicat un comerciant.

„Este cred că 7.500 plus TVA, pe tot parcursul târgului. Este inclus curent, este totul inclus”, a explicat un alt comerciant.

Tot în cursul nopții trecute au avut loc și probele de lumini pentru deschiderea Târgului de Crăciun București. Căsuțele cu bunătăți, bradul înalt de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun sau roata panoramică sunt doar o parte dintre atracții.