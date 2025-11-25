A mai rămas mai puțin de 1 Decembrie, iar ca în fiecare an, Alba Iulia este una dintre destinațiile preferate ale românilor. Și pe bună dreptate, căci autoritățile locale au pregătit o serie de activități și surprize pentru vizitatori. Însă, cei care vor să petreacă în locul în care a avut loc Marea Unire trebuie să știe că prețurile nu sunt chiar cele mai prietenoase.

Ce activități vor avea loc la Alba Iulia de Ziua Națională

Ca în fiecare an, la Alba Iulia va avea loc celebra paradă care marchează 1 Decembrie, urmată de un program artistic pe cinste. Cei care se gândescă să petreacă câteva nopți în oraș, ar face bine să scoată niște bani de la saltea și să-i ia cu ei.

De asemenea, cei care ajung în oraș se pot bucura și de Târgul de , care și-a deschis porțile pentru vizitatori în urmă cu câteva zile. Cei cărora nu le place aglomerația, se pot bucura doar de o plimbare pe străzile din Alba Iulia, care au fost împodobite festiv și promit o atmosferă desprinsă din povești.

Cât costă un sejur la Alba Iulia în minivacanța de 1 decembrie

Prețurile sunt semnificativ mai mari decât în anii precedenți, astfel că un sejur la Alba Iulia în minivacanța de 1 decembrie a devenit un adevărat lux. Două nopți la un hotel de patru stele din oraș poate ajunge la 3.200 de lei. Prețul este, ce-i drept, pentru o cameră dublă. Tarifele nu par, însă, să-i sperie pe români. Platformele de rezervări arată că locurile se ocupă rapid, iar cererea este mare, potrivit Cancan.

Vizitatorii care vor să fie mai atenți la bugetul lor, mai ales că 1 decembrie dă startul lunii cadourilor, pot opta pentru o variantă mai acceisbilă. Sî închiriezi un apartament cu două camere, timp de două nopți, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, costă în jur de 1.760 de lei.