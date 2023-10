Câți ani de închisoare riscă Vlad Pascu, tânărul drogat, care a produs accidentul de la 2 Mai? Avocatul Artin Sarchizian: Mă aștept la o apărare destul de elaborată a acestuia în cursul procesului (VIDEO)

Avocatul Artin Sarchizian a avut o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, unde a vorbit despre familia Pascu, care a fost trimisă în judecată. Vlad Pascu, cel care a produs accidentul de la 2 Mai, circula cu 102 km/h când i-a ucis pe acei tineri.

Se vehiculează ipoteza conform căreia șoferul drogat ar fi fugit de la locul accidentului, având percepția că, dacă nu are nicio mașină în spate care să fi văzut accidentul, ar putea să scape. Avocatul a fost întrebat ce înseamnă asta din punct de vedere al încadrării faptelor?.

“Acest aspect produce, să zicem, consecințe pe 2 paliere diferite. Un prim palier ar putea fi analizat pentru a stabili forma de vinovăție, pentru că, așa cum am mai spus-o, ferească Dumnezeu, dacă produci un accident, nu înseamnă automat că este vorba de culpă și pot fi și situații în care ai condus atât de imprudent încât ai manifestat un dezinteres față de orice consecință pe care ai putea-o produce. Cu alte cuvinte, și dacă lovești pe cineva, asta este, eu îmi continui activitatea mea.

Ei bine, această conduită este caracterizată, în general, de conducerea cu viteză excesivă pentru un anumit sector de drum. De asemenea, sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului și chiar acea conduită de dinainte cu slalomul, demonstrează, evident, un dezinteres față de ceilalți participanți la trafic, că vorbim despre pietoni, că vorbim despre conducători auto, deci un prim palier iată poate conduce la o stabilire a formei de vinovăție. Cu alte cuvinte, dacă vorbim de ucidere din culpă sau omor cu intenție indirectă.

Noi avem un caz la București, unde s-a demonstrat că, deși inițial s-a pornit pe ucidere din culpă, instanța a schimbat încadrarea. S-a spus, nu, este vorba despre omor cu intenție indirectă, adică nu neapărat că e urmărit, dar e acceptat în ipoteza în care se poate produce și această consecință, afectarea vieții unei alte persoane, iar un al 2-lea palier, evident privitor la caracterizarea poziției pe care a avut o autorul față de fapta pe care a săvârșit-o, dacă a manifestat vreo urmă de umanitate. Ce vreau să spun prin asta? Că ferească Dumnezeu, se poate întâmpla oricui să aibă un accident în momentul în care te urci la volan. Ei bine, asta nu înseamnă că în momentul în care l-ai produs, tu trebuie să manifești dezinteres față de omul respectiv și poate chiar față de orice vietate pe care ai accidentat-o. Este absolut dezumanizant să spui, am oprit, m-am uitat, am văzut că nu m-a văzut nimeni, că nu e nimeni prin jur, și am fugit. Oricât te-ai speriat, primul imbold moral si uman ar fi să încerci să dai o mână de ajutor victimei. Poate mai putea fi salvată vreo persoană de acolo sau în fine. Așa e logic, așa este normal să te comporti, indiferent de ce s-ar întâmpla sau ce s-a întâmplat prin fapta ta. Ce ai cauzat tu. De aceea, această conduită de după faptă, imediat după faptă, să știți că în general cântărește foarte mult în ochii judecătorului, pentru că poate înțelege judecătorul că a fost o greșeală, dar nu mai poate înțelege că ai avut comportament absolut indezirabil și subuman, aș putea spune„, a declarat avocatul Sarchizian.

Avocatul a vorbit și despre viteza pe care o avea șoferul drogat când a produs accidentul și despre faptul că a oprit puțin, a văzut că nu e nimeni, și apoi și-a continat drumul, crezând că va scăpa.

“Sigur, aici este o situație ce poate primi două interpretări: fie se poate apăra și spune, domnule, eu am oprit, nu am observat absolut nimic și atunci am crezut că nu s-a întâmplat nimic. Poate fi și asta o apărare. Sau 2, cum ați spus dumneavoastră, a oprit, a văzut că nu prea e nimeni, că nu prea e nicio persoană prin zonă, prin urmare, nu există riscul de a fi identificat și a încercat să se sustragă. Însă din cele 2 variante, sigur, vom vedea care va fi apărarea, vom vedea ce va stabili judecătorul.

Dar orice îndoială, pentru că se poate naște o îndoială, să știți că de data asta, legea zice că orice situație echivocă, orice îndoială, cum spuneam, întotdeauna este interpretată în favoarea inculpatului. Nu știu dacă va fi vorba de așa ceva în acest caz, dar nu este exclus, pentru că mă aștept la o apărare destul de, să zicem, elaborată a acestuia în cursul procesului și e firesc până la urmă orice om să se apere.”, a adăugat acesta.

Avocatul a mai fost întrebat dacă faptul că făcea slalom printre mașini și rula în afara părții carosabile poate fi o dovadă a faptului că se afla sub influența drogurilor sau că exersa niște manevre din teribilism.

“Din nou, voi spune că este o situație care poate conduce la două explicații, pentru că, pe de o parte, în momentul în care spui că faci slalom, ai tendința să spui că nu prea ești stăpân pe volan și atunci evident te afli sub influență, dar de altă parte, să fim sinceri. Nu e întotdeauna ușor să faci slalom, și în egală măsură faptul că a oprit, că și acesta este un aspect extrem de important, după accident, înseamnă că a realizat că s-a întâmplat ceva. Prin urmare, nu putem spune că avea o conștiință atât de alterată încât nu mai era stăpân pe faptele sale. Înseamnă că avea o stăpânire de sine și a oprit, deci înseamnă că avea un grad de conștiință.”,a conchis avocatul.

Artin Sarchizian a fost întrebat și ce pedeaspă ar putea primi Vlad Pascu, în funcție de încadrarea faptelor.

“Radicală, dacă e vorba de ucidere din culpă, în general, pedepsele, să zicem așa, în practică, sunt undeva de 6-7 ani. Dacă discutăm despre omor, peste 10 ani, cu siguranță.”, a mai spus avocatul.